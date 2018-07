Por ser una bachiller excelente Claudia Garoe Fernández, en el balcón de su casa, en la confluencia de Vara de Rey y Jorge Vigón. / Juan Marín «Esfuerzo, organización y estudio diario», las claves para conseguir un expediente perfecto, según la galardonada Claudia Garoe Fernández, premio extraordinario de Bachillerato de La Rioja 2018 MARTA HERMOSILLA/R.G.L. LOGROÑO. Sábado, 7 julio 2018, 20:59

La perfección en las aulas riojanas tiene nombre y apellidos. Claudia Garoe, del IES Cosme García, y David Ercilla, del IES Tomás Mingot. Dos de los alumnos que, desde ayer y de manera provisional, recibieron el premio extraordinario de Bachillerato que concede la Consejería de Educación, por sus brillantes expedientes durante su etapa preuniversitaria.

Tras unos años de matrícula de honor en el instituto, ambos jóvenes, decidieron dar un paso más allá en busca de un premio al alcance de muy pocos. Apenas unos días después de la temida EBAU, la antigua Selectividad, se celebraron los exámenes de la excelencia de Bachillerato. Cuatro fueron las pruebas a las que tuvieron que hacer frente: una de Historia, una de Lenguaje, otra de Inglés y la última, una prueba de la asignatura que el alumno eligiera.

La ya galardonada, Claudia Garoe, -David García ha preferido no hacer declaraciones-, recuerda esos ejercicios: «Fue más sencillo de lo que pensaba ya que llevaba los temas frescos de la EBAU». De ninguno de los cuatro exámenes bajó del siete y en Química, la prueba elegida por esta joven riojana, llegó al sobresaliente.

Cada uno de los elegidos se ha labrado una carrera estudiantil de diez año tras año. Aunque Claudia reconoce que segundo de Bachillerato fue «difícil» para ella, por la presión y los miles de conocimientos que debieron adquirir antes de la EBAU, se va de su instituto, el Cosme García de Logroño, «con un buen sabor de boca ya que nos prepararon muy bien para el examen extraordinario de junio». Y su calificación, en la EBAU, cerciora sus palabras, ya que esta riojana rozó los 14 puntos máximos que se podían conseguir.

«Pensaba que no iba a a tener suficiente tiempo para prepararme la EBAU, pero finalmente me presenté segura y obtuve una nota de 13,62, sumando la fase general con las optativas, que me salieron bastante bien», recuerda.

A Telecomunicaciones

Para lograr este resultado que roza la perfección, Claudia Garoe, desvela el secreto de la excelencia académica: «Con esfuerzo, organización y estudio diario, todo se puede conseguir». Sin embargo reconoció que «también soy humana y tengo mis días de vaguería, además no rindo muy bien bajo presión».

Aún con todo, esta sobresaliente riojana comenta que ha sido toda una sorpresa para ella haber sido galardonada con el Premio Extraordinarios de Bachillerato ya que «se presentó gente muy inteligente y preparada». Se siente «orgullosa, contenta y satisfecha», además de haberse quitado un peso de encima cerrando su etapa estudiantil con broche de oro.

Y ahora, ¿cuál es el prometedor porvenir de Claudia Garoe, Premio Bachillerato 2018? Por sus años estudiando la rama del Bachillerato tecnológico, el futuro de Claudia está fuera de nuestra comunidad con el estudio de un Grado en Ingeniería de Telecomunicaciones. La universidad que ha elegido es la Politécnica de Madrid, aunque reconoce que dudó entre otras posibles carreras: «Estuve tentada a hacer el Doble Grado de Física y Matemáticas o el de Ingeniería Aerospacial, ambas fuera de La Rioja». Además, la riojana, está a la espera de conocer si puede entrar en un nuevo programa académico dentro de la universidad madrileña, donde varias de las asignaturas del grados se den en inglés e incluya su máster posterior.