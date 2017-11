Azerbaiyán premia al logroñés Santiago Alcázar Baku International Tourism Film Festival El Baku International Tourism Film Festival otorga el bronce al vídeo promocional de evento Flamenco Madrid 2017 del realizador riojano BELÉN MARTÍNEZ-ZAPORTA Logroño Lunes, 20 noviembre 2017, 19:58

Una gran distancia separa a Azerbaiyán de Madrid, muy diferente es su cultura de la nuestra, pero eso no ha impedido que el Baku International Tourism Film Festival haya apreciado el trabajo del realizador logroñés Santiago Alcázar, que con su vídeo promocional del festival Flamenco Madrid 2017 se ha traído a la capital española el tercer premio.

«Ha sido una experiencia muy curiosa», comenta con cierto cansancio después del largo viaje, del que admite que «ha sido enriquecedor» e incluso, añade sonriendo, que «un poco paliza».

«Nuestro contacto con este otro mundo muy diferente al nuestro comenzó cuando hicimos escala en Estambul, que tuvimos que hacernos el visado y cambiar la moneda, el Manat. Me llamó la atención que la tipografía es muy parecida al euro», comenta. Llamativo también fue «montarse en un autobús para ir al hotel con luces a modo de discoteca», recuerda con humor.

«Antes de ir al país estuvimos mirando un poco a ver cómo estaba en la actualidad Azerbaiyán, en la calle hay mucha presencia policial», describe sobre su estancia allí estos días en los que la organización les ha mostrado Bakú . «El trato ha sido muy amable y, como siempre, lo que más apreciamos es el poder intercambiar impresiones sobre nuestros trabajos con otros compañeros del sector, profesionales con los que compartes una situación parecida», asegura.

En la celebración de la gala del festival, Alcázar, junto a sus compañeros. / S. Alcázar

«Soy muy exigente a veces, soy crítico con el trabajo de los demás si me piden opinión digo lo que yo hubiera hecho lo que no, me gusta que los demás también lo sean con el mío, así aprendemos mucho. En ningún momento hay competitividad, los participantes vamos todo el tiempo juntos, hay halagos e intereses comunes», indica Alcázar sobre esa parte más personal que se vive en este tipo de certámenes.

En el 2018 la intención del riojano es seguir cosechando éxitos en este circuito de festivales que ponen la mirada en los medios gráficos que acompañan al turismo cultural. El spot de Flamenco Madrid 2017 viajará a Los Ángeles, Nueva York, Berlín, Viena... Santiago Alcázar, y este pedacito de la creatividad riojana, le acompañará.