«Los ayuntamientos miran más las cosas antes de contratarlas»

Fernando Marzo. M. FÉLEZ ALDEANUEVA DE EBRO. Miércoles, 30 agosto 2017

La charanga Strapalucio es una de la decanas en La Rioja. Treinta y un años avalan su trabajo en decenas de fiestas al año. Quizás sea ese el motivo que les ha hecho no notar tanto la crisis como otras charangas o como otros eventos festivos.

- ¿Se notó la crisis también en las charangas?

- Si te tengo que ser sincero nosotros no la hemos notado demasiado en lo que respecta a trabajo. Prácticamente en estos años hemos tenido las mismas contrataciones que en años anteriores. También es verdad que a muchos sitios llevamos acudiendo 20 o incluso 30 años y ya cuentan con nosotros en sus fiestas. Creo que ese ha sido uno de los principales motivos para no notar la crisis.

- ¿Os visteis obligados a bajar el caché en vuestras actuaciones en esos años?

- No nos vimos obligados a bajar el caché pero nuestra política en estos años ha sido mantenerlo, no subir los precios cada año como hacíamos antes. Entendíamos que había municipios que tenían problemas para realizar las contrataciones por el tema de presupuestos y se negociaba, por ejemplo, cobrar los mismo que el año anterior. Bajar el caché, no; pero mantenerlo durante algunos años sí que ha sido necesario para seguir trabajando en determinados sitios.

- ¿En qué lugares trabajáis?

- Nosotros nos nutrimos principalmente de la zona de Rioja Baja y de los pueblos de la zona media de Navarra. Algún municipio de la ribera navarra también tenemos y además las ferias más fuertes que son San Fermín en Pamplona, las fiestas de Soria y San Mateo en Logroño.

- ¿Se está empezando a notar la salida de la crisis?

- Bueno, como te he dicho, nosotros no notamos excesivamente la crisis pero lo que sí estamos notando es que tenemos algunas contrataciones nuevas que durante los últimos años era más complicado.

- ¿De dónde provienen las contrataciones?

- Podríamos decir que la mitad de nuestras contrataciones corren a cargo de ayuntamientos y la otra mitad llega de asociaciones o colectivos, especialmente peñas.

- ¿Los ayuntamientos contratan más?

- Lo que hemos notado es que los ayuntamientos ponen menos pegas que en los años más fuertes de la crisis. Aunque también es verdad que desde los ayuntamientos se han acostumbrado con los años de recesión a mirar más las cosas antes de contratarlas, pero sí que se está notando algo en todo lo que se refiere a la fiesta.