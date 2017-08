Las autoescuelas facturan hasta el 60% menos por la huelga de examinadores 01:23 Imagen del 21 de julio, último día en el que se realizaron exámenes prácticos. / juan marín 2.500 pruebas prácticas del carné de conducir se suspenderán en La Rioja hasta septiembre, mes en el que se iniciará el paro indefinido que elevará notablemente las cancelaciones M. MAYAYO LOGROÑO Miércoles, 9 agosto 2017, 09:31

Las veinte jornadas de paro entre junio y julio no han zanjado el conflicto, así que los examinadores de tráfico han decidido apretar el acelerador y convertir en indefinida desde el 4 de septiembre la huelga que mantienen contra la administración en demanda de una mejora de sus condiciones laborales. Si nadie lo remedia, la hasta ahora protesta de tres días por semana (lunes, martes y miércoles) se extenderá a toda la semana y los examinadores no realizarán las pruebas prácticas para obtener el permiso de conducir.

La medida de presión ha dejado ya en la cuneta a mil riojanos que no han podido examinarse. Tal y como asegura Enrique Uruñuela, presidente de la Asociación de Autoescuelas de La Rioja, la huelga de este colectivo de funcionarios podría obligar a suspender en torno a 2.500 evaluaciones prácticas entre julio y mediados de septiembre (a razón de 50 exámenes por día).

Uruñuela advierte, de nuevo, del «enorme colapso» generado con esta protesta y que requerirá de muchos meses para volver a la normalidad. «El anuncio de una huelga indefinida desde el 4 de septiembre no ha hecho sino agudizar una situación que ya estaba siendo caótica», matiza.

Y no es solo eso porque estamos en la temporada alta del sector -los chavales aprovechan los meses de verano para examinarse antes de volver a las clases- y ésta se encuentra en punto muerto. Muchos jóvenes ni siquiera han llegado a matricularse ante el temor de que no pudieran concluir el proceso a tiempo (a pesar de que las pruebas teóricas sí se están cumpliendo con la ayuda de funcionarios de Tráfico aunque no sean estrictamente examinadores).

«Tendrán que cerrar de forma temporal»

Enrique Uruñuela destaca la preocupante situación económica que algunos negocios están atravesando. «La facturación de las autoescuelas se ha resentido. Calculamos que ha caído al menos entre el 50% y el 60%», explica. «Hay compañeros que ya han avisado de que si en septiembre no hay exámenes se verán obligados a cerrar temporalmente», prosigue.

El 21 de julio fue el último día de exámenes prácticos en La Rioja. «Unos 50 alumnos pudieron acceder», recuerda Uruñuela. Desde entonces, nada porque, además, en La Rioja desde hace tres años, la última semana de julio y las dos primeras de agosto se consideran inhábiles. Por tanto, las pruebas deberían retomarse el 14 de agosto y permitir que otro nutrido grupo de aspirantes pudieran completar su preparación. «En las dos últimas semanas de agosto podremos examinar pero no sabemos hasta dónde podremos llegar. Algunas autoescuelas podrán examinar un día, otras dos y otras ninguno. Y desde el 4 de septiembre nadie... a no ser que haya un acuerdo», sugiere Uruñuela.

«Podemos entender la postura de los examinadores pero no podemos estar a favor de la huelga porque nos están haciendo polvo», opina el responsable de las autoescuelas riojanas sobre el conflicto laboral planteado. «Pedimos que se pongan de acuerdo y que se solucione. No puede ser que el Ministerio de Interior se escude en el de Hacienda. Hay que tomar cartas en el asunto porque nos abocan a cerrar autoescuelas», agrega.

Los examinadores denuncian la escasez de plantilla (la DGT ha anunciado que incorporará a final de año 100 nuevos examinadores de manera que el número de efectivos será de 876 en todo el país) y el incumplimiento de las condiciones salariales pactadas con la Dirección General de Tráfico en el 2015 (entre ellas piden una subida salarial a través del complemento específico).

La Rioja es una de las regiones con mayor carga de trabajo para los examinadores, según los datos de la CSIF. Sus tres funcionarios (a los que se suma algún refuerzo ocasional) realizan unas 13 pruebas de circulación al día, es decir, unas 40/50 por jornada entre todos.