La ausencia de Ceniceros en León Sábado, 3 marzo 2018, 23:51

La cumbre de presidentes autonómicos celebrada el lunes en León contó con la ausencia de José Ignacio Ceniceros, quien no pudo sumar la voz riojana a las allí congregadas: las de sus pares de Asturias, Galicia, Aragón y Castilla y León. En el Palacete se admitió que Ceniceros no había sido convocado, pero el portavoz parlamentario del PP, Jesús Ángel Garrido, ofreció su propia versión: la inasistencia debía justificarse por problemas de agenda. Desde la Junta de Castilla y León, organizadora de la cita, se da por buena la primera versión: Ceniceros, en efecto, no fue invitado. Lo cual no debe interpretarse, según su portavoz, como descortesía: «No fue una cumbre excluyente, ni hacia La Rioja ni hacia ninguna otra región: fue una reunión fruto del trabajo habitual que llevan estas cuatro regiones».