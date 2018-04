Del aula a la empresa, sin escalas Luis Blanco, con su profesor del IES Comercio, Eduardo Baigorri. :: jonathan herreros Alumnos del IES Comercio sacan adelante una 'spin off' de servicios en la nube | 'WebUp Hosting' surgió del trabajo de fin de grado de Luis Blanco, actual CEO de la compañía, pionera en ofrecer alojamiento web con el protocolo IPv6 IÑAKI GARCÍA Logroño Domingo, 15 abril 2018, 10:01

El sueño de cualquier alumno al acabar sus estudios, ya sean universitarios o de Formación Profesional, es encontrar trabajo cuanto antes. Por desgracia, en muchas ocasiones esa espera se prolonga demasiado, algo que no les ha ocurrido a un grupo de estudiantes del IES Comercio. Han pasado, sin escalas, de las aulas a poner en marcha su propia aventura empresarial.

Se han lanzado a emprender y han sacado adelante una 'spin off' (empresa de base tecnológica creada y apoyada en el seno de un centro educativo) en la que ofrecen a sus clientes servicios 'Cloud Computing', es decir, servicios en la nube.

LA EMPRESA - Nombre WebUP Hosting. - Miembros Luis Blanco, María Reina, Cristian Casis y Román Fetsyak. - Objeto Ofertan a sus clientes servicios 'Cloud Computing', es decir, servicios en la nube. Además, se ha convertido en la primera empresa en España en ofrecer IPv6 para todos sus clientes en Alojamiento Web y Alojamiento Reseller.

El germen de esta iniciativa es un trabajo de fin de grado superior. El que presentó Luis Blanco dentro de sus estudios de Administración de Sistemas Informáticos en Red. «Se me ocurrió proponer una empresa de servicios en la nube y a los evaluadores les gustó bastante», explica. «Así que me animé, hablé con varios compañeros de clase y nos planteamos la opción de sacar adelante la propuesta», continúa. «Elaboramos un plan de viabilidad, lo presentamos a la ADER, nos lo aceptaron y nos cedieron un hueco en el Think Tic», remata. Así arrancó la aventura de 'WebUp Hosting'.

Ese proceso comenzó con la presentación del trabajo en junio y tomó forma con el inicio de la actividad real de la empresa en diciembre del 2017. En esa trayectoria, Blanco, actual CEO de la sociedad, reconoce la utilidad de lo aprendido en las aulas. «Nos ha servido tanto la parte técnica como la práctica», afirma. «Para todos es nuestra primera experiencia empresarial, pero la afrontamos sin miedos porque teníamos las ideas muy claras y nos marcamos unos objetivos a largo plazo», apostilla.

Además de Luis Blanco, quien junto a unos compañeros también ha logrado el primer premio en la fase regional del concurso de programación 'Programa-me', en 'WebUpHosting' trabajan María Reina, Cristian Casis y Román Fetsyak. Juntos ofrecen desde alojamiento de páginas web hasta seguridad para las empresas en la nube. «Ofertamos muchísimos servicios», asegura el CEO de la empresa.

De hecho, la empresa riojana se ha convertido en «la primera y única de España en ofrecer IPv6 para todos sus clientes en Alojamiento Web y Alojamiento Reseller». Esto supone una ventaja con respecto a sus competidores. «Hasta ahora se está utilizando el protocolo IPv4, pero los rangos disponibles se están agotando y llegará un momento en el que habrá que adaptarse a IPv6», explica Blanco. «Nosotros nos hemos adelantado y evitaremos así problemas a nuestros clientes», recalca.

Todos los componentes de 'WebUp Hosting' tienen entre 20 y 28 años y se ponen como objetivo más cercano implantarse en el mercado y darse a conocer para posteriormente seguir creciendo y continuar dando forma a una idea surgida en las aulas del IES Comercio y convertida ya en toda una realidad.