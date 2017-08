En un atasco colosal de tráfico... y sin vehículos Solo 272 riojanos han logrado el carné de conducir por la huelga de examinadores, el 68,2% menos que el verano pasado | Con casi un millar de afectados, el caos se ha mitigado en La Rioja al asumir el personal de Tráfico parte de las 1.517 pruebas teóricas ROBERTO G. LASTRA Logroño Jueves, 17 agosto 2017, 09:38

Al ralentí y por el carril de desaceleración hacia una calle sin fácil salida. Las 21 jornadas de huelga estival de los examinadores de la Dirección General de Tráfico ha causado un colosal atasco con más 100.000 pruebas prácticas paralizadas en todo el país.

Además de colocar a las autoescuelas al borde del abismo al desplomarse las matriculaciones y caer su facturación en casi el 60% justo en su temporada alta, la protesta de estos funcionarios, cuatro en la actualidad en la Jefatura Provincial, ha dejado sin posibilidad de sentarse al volante a casi un millar de personas solo en La Rioja, la inmensa mayoría, estudiantes, muchos fuera de la región, que habían ahorrado el dinero para sacarse el permiso antes del comienzo del curso. Sin posibilidad de recuperación en septiembre ante la convocatoria de un paro total e indefinido desde el día 4, su reto deberá posponerse hasta las vacaciones de Navidad, el parón de Semana Santa o, en el peor de los casos, hasta el próximo verano.

Más Una carrera contra el reloj con derrotas y abandonos

«Está claro que la protesta está afectando a todos aquellos que se querían sacar el carné de conducir en la época veraniega y a las autoescuelas, pero aunque en cada jefatura de Tráfico tenemos nuestros examinadores propios, ésta es una huelga a nivel nacional y la solución debe de ser también estatal tras las negociaciones entre la Dirección General de Tráfico y los representantes de este colectivo que demanda una serie de mejoras», aclara Beatriz Zúñiga, jefa de Tráfico en La Rioja.

Las jornadas de huelga -lunes, martes y miércoles de junio y julio- han provocado que sólo 272 riojanos hayan podido obtener el carné de conducir este verano, a la espera de que se retome la actividad en la última quincena de agosto. En ese mismo periodo del pasado año, la cifra de permisos expedidos se elevó hasta los 858, el triple. El porcentaje coincide con el desplome de pruebas prácticas registrado: las de destreza (pistas) han caído desde las 263 del verano pasado a las 111 de éste (-57,79%); y las de circulación, desde 1.727 a 591 (-65,77%).

Y pese a todo, el colapso podría haber sido aún peor en la región si no hubiese sido por la labor de los funcionarios no examinadores de la Jefatura provincial de Tráfico de La Rioja que ha asumido la responsabilidad de un gran número de los 1.517 exámenes teóricos realizados en los dos meses anteriores, una cifra muy similar a la del pasado verano, con 1.584 pruebas. «Esto ha permitido no sólo que se pudiesen celebrar los exámenes teóricos, sino que los examinadores, pudieran dedicarse a las pruebas prácticas (son los únicos autorizados) los jueves y viernes (días sin paro) para no agravar aún más la situación si hubieran tenido que las pruebas de pistas y circulación para atender a los test escritos», resume Beatriz Zúñiga, que se deshace en elogios hacia el personal de la Jefatura provincial de Tráfico.

«Desde la Jefatura se ha hecho lo posible para que afecte al menor número de personas posible» Beatriz Zúñiga | Jefa Provincial de Tráfico

«Hay compañeros que se plantean incluso un cierre temporal» Enrique Uruñuela | Presidente Asoc. Autoescuelas

En esa estrategia diseñada para minimizar los daños se incluyó la decisión de convocar al alumnado de La Rioja Baja y diversas localidades navarras en Logroño en vez de en Calahorra. La primera tanda trajo hasta la capital riojana a 170 aspirantes el 29 de junio; y la segunda, el 21 de julio, a otros 350. «Igual no era la solución ideal para los alumnos y las autoescuelas, pero era la única vía que nos quedaba porque a los examinadores no les tocaba volver a Calahorra hasta que no acabase la rueda en Logroño, lo que suponía que los de La Rioja Baja se iban a quedar sin poderse examinar de la teórica o sí convocarlos pero a cambio de suspender las pruebas prácticas y la posibilidad para bastantes personas de obtener ya su carné de conducir. Al final lo que logramos, gracias al apoyo de funcionarios no examinadores, que a la vez debían seguir atendiendo en Jefatura, es que antes de la suspensión por las vacaciones del verano todos los alumnos que tenían alguna prueba de teórica, destreza o circulación en Calahorra tuvieran la opción de examinarse», resalta la jefa de Tráfico, que añade que entiende «que pudo ser una faena, pero era lo mejor para ellos». De hecho, el reinicio de la actividad ya contempla que el próximo 25 de agosto traiga hasta Logroño a un nuevo grupo de alumnos de Calahorra aún por determinar.

El sector, al límite

De hecho, el diagnóstico de la Jefatura es compartida por la Asociación de Autoescuelas de La Rioja, cuyo presidente, Enrique Uruñuela, coincide en que «aunque fuera un incordio para algunos, es cierto que era la única solución viable, una decisión que ha evitado que el caos sea aún mayor en La Rioja Baja de lo que ya ha provocado la huelga de examinadores».

Una protesta que mantiene en vela a un sector que da empleo directo a casi dos centenares de personas en la región, entre administrativos y profesores. «La situación del sector empieza a ser ya muy preocupante», admite el presidente de la asociación riojana, quien calcula en casi un 60% la caída de la facturación. «Hay muchos compañeros que, sumando la delicada trayectoria que arrastramos se están planteando buscar alguna solución e incluso cerrar temporalmente si la huelga se convierte en indefinida porque tienes que seguir pagando los impuestos pero dejas de ingresar ya que los alumnos optan por esperar e interrumpen las prácticas hasta saber cuándo se van a examinar».

Los augurios no son buenos: «Es cierto que esperamos que la huelga sea indefinida a partir de septiembre, aunque también confiamos en que se decreten servicios mínimos a nivel nacional, pero desde la Jefatura Provincial no podemos hacer más que lo que estamos haciendo para que afecte al menor número de personas posible este problema que ojalá que se solucione pronto, remacha Beatriz Zúñiga.