«Quien no aspire a ser mejor de lo que es acabará siendo peor de lo que era»

Además de director de Alta Inspección de Educación en La Rioja, Juan Antonio Gómez Trinidad (La Zarza, Badajoz, 1959), es desde el 2017 vicepresidente del Consejo Escolar del Estado, un ente consultivo al que, dice, le gustaría que las administraciones hicieran más caso. A su informe anual, por ejemplo. Sobre todo porque, defiende, «el Consejo es la vertiente social [del sistema educativo] y hay un altísimo grado de consenso».

- De los datos del informe se deducen grandes diferencias educativas entre regiones.

- Sí, es algo que también está presente en el informe PISA. Hablamos de 17 subsistemas -no sistemas educativos- ya que tenemos leyes orgánicas generales cuya aplicación se diferencia mucho en unas y otras regiones. Por ejemplo en inversión, aunque no necesariamente esa inversión se corresponde con unos buenos resultados. La eficiencia del gasto educativo es diferente en las distintas comunidades.

- Y frente a esa realidad, ¿qué puede hacer el Consejo?

- Lo que intentamos es velar por la igualdad de los alumnos españoles independientemente de su lugar de adscripción. Sabemos que el contexto político lleva a hacer pactos y componendas y eso no siempre favorece la igualdad de todos los estudiantes. Nacer en La Rioja o en Andalucía o en el País Vasco está condicionando, que no determinando, los resultados. Para bien y para mal. Es un tema que hay que analizar. Por ejemplo la EBAU tendría que ser mucho más homogénea en España puesto que el resultado sirve para hacer la prelación de acceso a la universidad y hay comunidades que han levantado la voz de alarma. Intentamos hacer recomendaciones para la vertebración del sistema educativo español.

- El informe presenta muchísimas recomendaciones. ¿Son efectivas?

- Creo que se tendrían que tener más en cuenta. Al ser un órgano consultivo se quedan, como suele pasar, en lo que quieran coger.

- Tan estudiado como tienen el sistema educativo, algo tendrán que aportar al Pacto de Estado.

- El Consejo no ha sido llamado por la subcomisión, aunque muchos de sus miembros sí han pasado por allí. El ministro, en el último pleno, nos pidió un documento de propuestas y en ello estamos. No es parte de la negociación, nosotros sólo informamos y le entregaremos un texto con las fortalezas, debilidades y propuestas de mejora. El Consejo Escolar del Estado es la vertiente social y hay un altísimo grado de consenso.

- ¿Cuál es la realidad de la educación en La Rioja?

- Los que somos educadores sabemos que nunca se puede bajar la guardia y quien no aspire a ser mejor de lo que es acabará siendo peor de lo que era. No nos podemos dormir en los laureles, pero estamos bastante bien en comparación con otros contextos educativos próximos. Hay un hecho en La Rioja, que no se suele destacar, y es la cantidad de población inmigrante. El sistema educativo ha hecho un esfuerzo tremendo y modélico para la equidad y para que haya una inserción social y laboral de esos colectivos. La mejor prueba es que no hay conflictos. También hay que tener en cuenta que, en gran medida, el éxito escolar de La Rioja está en la sociedad, en los padres. Vivimos en una sociedad que ha valorado mucho la educación como elemento de ascensión social. Los padres se han preocupado de los hijos y no podemos dejar que la escuela sea la solución de todo. Hay que mantener esa vitalidad de la familia riojana por la preocupación de los hijos.