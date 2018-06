De Asís a Santiago con escala en Logroño en el nombre del padre Luis Ángel Llera une Asís (Italia) con Santiago en bicicleta pasando por Logroño. / J.L.Z. El asturiano Luis Ángel Llera se toma un café en el barrio de Yagüe de camino a Santiago tras cubrir 1.600 kilómetros sobre su bicicleta desde Italia J.L.ZÚÑIGA Logroño Miércoles, 20 junio 2018, 18:26

Una promesas. Así empiezan muchas cosas. Por una promesa. Un desafío, un reto, una petición. El Camino de Santiago está lleno de desafíos. Deportivos o religiosos. Da igual. El caso es que ahora que empieza el buen tiempo el sendero se llena de personas con mil cosas en la cabez. Unos intentando vaciarla de malos rollos; otros intentando llenarla de contenido y sentido.

Hay tantos caminos como personas lo recorren. Y Logroño es testigo muchas veces del paso silencioso de personas con historias tan increíbles como la del asturiano Luis Ángel Llera. Este avilesino de 58 años se tomaba esta mañana un café en el barrio de Yagüe.

No lo ocultaba. La bici con alforjas ya te define. En el barrio hay vida y uno le da un codazo al otro. Un perro, una niña detrás del perro, vecinos saludándose, y un tipo con una bici de otra época que no pasa desapercibida al ojo del cicloturista avezado. Claro que el maillot del Kas ya es toda una escena, como se escenifica ahora en la Eroica y ese movimiento vintage que tanto mola entre ciclistas que enlatan su afición en otra esfera.

En estas que pas Luis Ángel y se toma un café. ¿Qué, haciendo el Camino? Pues vaya con el ejercicio de agudeza visual. Sí, pero claro, lo sugerente del asunto es que este ciclista no sale de Roncesvalles ni de algún sitio medianamente conocido. Ni siquiera está haciendo el Camino del revés, que es otra de las opciones. Luis Ángel ha salido desde Asís, en Italia. ¿Desde Italia? Sí, y aquí se pueden cambiar los símbolos de interrogación por los de admiración.

La misma admiración que por cada uno de los 1.600 kilómetros lleva acumulados en sus piernas este tozudo asturiano después de 12 días de insistente pedaleo a lomos de su vieja Zeus, una reliquia de otro tiempo con unos desarrollos exigentes de 52 -42, óptimos para el rodaje, pero duros para la escalada si bien atrás ha colocado un balsámico 34 que dulcifica un poco las subidas.

«Todo empezó por una promesa», relata Luis Ángel Llera. Se la hice a mi padre hace años. Se enfrentó a una delicada operación y le dije que haría el camino en bici desde Asís porque profesaba devoción por San Francisco. El hombre salió de la operación pero aguantó tres meses y ahora me he decidido a cumplir lo que un día le prometí«, comenta este ciclista que calcula que en cinco días cubrirá lo que le queda hasta Santiago.

«Ahora el calor aprieta mucho y lo acuso, sin olvidar que la fatiga se acumula», relata. «Lo he pasado muy bien y muy mal. Entre Italia y Francia me emocioné con un grupo de cicloturistas que me acompañaron durante unos 15 kilómetros al escuchar mi historia y a modo de homenaje. Fue muy bonito. ¿Y lo más duro? Pues eres tú mismo. Es tu cabeza. Vas pasando tantas dificultades que te entran ganas de abandonar, dejarlo todo. Tu mente es tu peor enemigo», agrega.

Este veterano aficionado del ciclismo explica igualmente que inició el camino con entrenamiento. «De vacío no vienes. Te preparas, pero claro, el día a día es tu reto y te tienes que sobreponer porque al final la cabeza es la que manda», dice sin dudar, a pesar de una caída. «Fue una caída tonta y encima en un carril bici cerca de Marsella, en un tramo fantástico de más de un centenar de kilómetros de carril en los que vas protegido del tráfico, pero mira por donde, me desequilibró un golpe con una de las alforjas», cita este aventurero que ya tiene ganas de acabar y que cuenta todas sus vicistitudes a diario a su familia.