Los asesores de los grupos cobrarán 34.800 euros a cargo del Parlamento La Mesa del Parlamento (Vadillo, PP; Martínez Flaño, Cs; González, PP; Santos y Velasco, PSOE), en una imagen de archivo. : / Sonia Tercero La medida, acordada por PSOE y Cs con el rechazo del PP, lleva aparejado un recorte de 29.000 euros en las nóminas del Gabinete de Presidencia TERI SÁENZ Logroño Miércoles, 2 mayo 2018, 19:06

La Mesa del Parlamento de La Rioja aprobó en su última reunión, con el voto en contra de los dos miembros del PP, la propuesta pactada por Cs y PSOE que fija la retribución a cargo del capítulo I de la Cámara de los asesores con que los grupos decidan contar para su labor en el hemiciclo. El acuerdo llega después de que el pleno del 5 de abril diera luz verde, con el apoyo del conjunto de la oposición y el rechazo en esta fase también de los populares, de la reforma del Estatuto del Personal al Servicio de la Cámara para habilitar estas contrataciones. Tras el airado debate que precedió a su aprobación, sólo quedaba por concretar cuánto cobrarán estos asistentes. Para ello se requirió un informe a los servicios jurídicos del hemiciclo, que se limitaron a recordar la cuantía máxima de las retribuciones para las dos escalas del cuerpo técnico en plantilla, a las que podrían equipararse las de los asesores: 50.410 euros brutos anuales en el caso de los superiores y 42.380 para los de grado medio.

El acuerdo entre PSOE y Cs fija finalmente el sueldo de los colaboradores de cada grupo en 34.800 euros, una cifra pareja a la que reciben los cargos de confianza de un rango similar en el Gobierno de La Rioja. Cada grupo podrá disponer de un asesor pagado directamente por el Parlamento -liberando así esta parte del dinero de la asignación que reciben para su funcionamiento interno- si bien se especifica que éste será el número mínimo, abriendo así la puerta a más contrataciones.

El acuerdo va más allá. La modificación viene acompañada de un ajuste en las nóminas del personal de eventual adscrito al Gabinete de Presidencia y que cobra también del capítulo I de la Cámara. El recorte supera los 29.000 euros, con una rebaja del 20,7% en el caso de la directora de gabinete, casi el 29% en el salario de la responsable de comunicación y relaciones institucionales y más del 10% para la secretaria. Los dos subalternos que ejercen como conductores y las otras tantas asistentes -dos chicas con Síndrome de Down- que completan el equipo dependiente de la presidenta seguirán percibiendo prácticamente lo mismo que hasta ahora.

El texto matiza asimismo que estas actualizaciones no se aplicarán hasta la próxima legislatura a no ser que se produzca la sustitución del personal que ahora trabaja.

«Es un paso a la normalización del Parlamento para ser como el resto» Francisco Ocón PSOE

«Los salarios en el Gobierno y la Cámara tenían que equipararse» Diego Ubis Ciudadanos

«Se demuestra que a la oposición le interesa más su interés particular» Jesús Ángel Garrido PP

La medida, que llega después de la aprobación de la enmienda al proyecto de Ley de Acompañamiento que ha menguado la nómina de Ana Lourdes González de 70.398 euros a 52.798, vuelve a encender la disputa entre la oposición (Podemos no está presente en la Mesa, pero mostró su apoyo en junta de portavoces en aras a la efectividad de la labor parlamentaria) y el PP. Para su portavoz, Jesús Ángel Garrido, el pacto «demuestra que a algunos les interesa más su interés particular que el general» y confirma que «el reglamento no es tan rígido cuando quieren para acuerdos exprés como éste». En opinión del socialista Francisco Ocón, se trata de «un paso en la normalización del Parlamento de La Rioja para ser como el resto» y pregunta si «el PP será coherente y no contratará ningún asesor». Para Diego Ubis (Cs), no era lógico la divergencia entre los sueldos del Gobierno y la Cámara y juzga compatible «un hemiciclo austero con más recursos para su profesionalización».