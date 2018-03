Arquitecta en los Países Bajos

Asegura la logroñesa Cristina Gonzalo Cuairán que «siempre había querido ir al extranjero para vivir nuevas experiencias», así que, después de licenciarse en Arquitectura por la Universidad Politécnica de Madrid, trabajando ya allí, solicitó una beca Leonardo a través de la Universidad de La Rioja. Fue así como empezó su «aventura por los Países Bajos».

En el 2011 dejó el trabajo y se instaló en Holanda, aunque un año después regresó a Logroño, donde ganó un concurso de ideas para el vivero de empresas convocado por la ADER pero -recuerda- como «tuvieron algo de demora al conceder las oficinas que el premio otorgaba, durante este tiempo me ofrecieron un nuevo puesto de trabajo en Holanda» y regresó al país de los tulipanes. En principio era algo temporal, «con la idea de volver en cuanto las oficinas del vivero estuviesen listas», pero «el tiempo pasó, y cuando me llamaron para volver y dije en mi oficina que me iba, me ofrecieron un muy buen contrato que no pude rechazar».

«La decisión no fue fácil», asegura, agradeciendo «a la ADER el apoyo a jóvenes emprendedores». Rechazó el premio y se quedó, ya de forma más permanente, en Rotterdam. Allí reside y trabaja desde hace cinco años y tiene 32. «Nunca sabes lo que el futuro te depara. Un año después de este segundo viaje conocí a un chico maravilloso de Grecia, nos compramos una casa juntos y, de momento, hasta que las cosas vayan mejor en su país o en España, aquí nos quedamos», afirma Cristina.

De Holanda destaca la «altísima calidad de vida y muy buenas condiciones laborales». Por ejemplo, detalla que «la mayoría de las personas con familia sólo trabajan cuatro días a la semana». En cuanto a lo laboral, declara que disfruta con su trabajo en KAAN Architecten: «He participado en el diseño de grandes proyectos como el nuevo Tribunal Supremo de La Haya, las nuevas torres residenciales que serán las más altas del país en 2020 y dos facultades de Medicina en Brasil».

«Ser arquitecto en España ahora mismo es complicado, en mi caso si quisiera tener el mismo tipo de trabajo que tengo ahora, lo cual ya es difícil, trabajaría muchas más horas por un sueldo notablemente menor», opina Cristina, al margen de que considera que Rotterdam «es una ciudad muy cosmopolita que alberga numerosos eventos artísticos y actividades culturales».

Sólo encuentra como negativo lo que echa de menos de La Rioja: «La familia, los amigos, la comida y el tiempo». En cuanto a lo gastronómico, asegura que «la comida más típica holandesa, que comen a diario, es un sándwich (de mantequilla con virutas de chocolate o el 'tosti' de queso y los más innovadores le añaden aguacate o salmón)».