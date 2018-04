Una apuesta responsable Las instalaciones de Riojafórum acogieron el III Foro Nacional del Bingo, celebrado ayer. :: sonia tercero En el encuentro se debatió sobre cómo incorporar la actividad al mundo del juego 'on line' Logroño acoge el III Foro Nacional del Bingo, centrado en el futuro del sector DIEGO MARÍN A. LOGROÑO. Miércoles, 11 abril 2018, 00:43

El juego y las apuestas 'on line' parecen el principal enemigo del bingo tradicional y, también, un riesgo de ludopatía entre los jóvenes. No obstante, el III Foro Nacional del Bingo celebrado ayer en Riojafórum sirvió para contemplar Internet como un aliado y para manifestar la rebaja en la tasa de jugadores jóvenes. El objetivo es promover un juego responsable.

El consejero de Administración Pública y Hacienda del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, inauguró la jornada junto al presidente de la Federación de Asociaciones de Empresarios de Juegos de Bingo y Azar, José Ballesteros Requejo, y el presidente de la Confederación de Empresarios de Juego de Bingo, Fernando Luis Henar. Tal y como informó Alfonso Domínguez, el sector del juego en La Rioja supone 8,9 millones de euros de recaudación, más de 315 empleos directos e inversiones de más de 10 millones de euros; «se trata de un sector que cuenta con un potencial tecnológico, financiero y humano considerable», dijo.

Para el consejero, el foro debe servir para «encontrar alternativas para el futuro del bingo y exponer el trabajo que desde las Administraciones se está realizando sobre las políticas públicas de juego responsable y en el ámbito normativo». Domínguez, como sucedió en varias ocasiones durante el evento, hacía referencia así a la lucha contra la ludopatía, aludiendo a la presidenta de la Asociación Riojana de Jugadores de Azar en Rehabilitación, Concha Santo Tomás, presente en la sala.

Durante las ponencias se analizó la situación del sector, como fue el caso de José Antonio Gómez, profesor de Sociología de la Universidad Carlos III, quien ofreció muchos datos en su intervención 'El bingo según sus empresarios y directivos'. «Los bingos están desprendiendo una imagen anticuada, sobre todo para los jóvenes», declaró, señalando que deben mejorar su servicio hostelero, al margen de permitirse su publicidad en las mismas condiciones que el juego 'on line', puesto que «el sector está en cierto límite». Gómez afirmó que un tercio de los bingos españoles han sufrido pérdidas en el último semestre.

Por otra parte, Juan Espinosa, director general de Ordenación del Juego del Ministerio de Hacienda y Función Pública, explicó que «el bingo en línea es muy distinto al presencial» pero, no obstante, defendió la sinergia entre los dos: «No existe competencia desleal, puede ser complementario»; «los clientes del bingo no buscan ganar una cantidad considerable de dinero sino pasar un rato agradable»; y «hay cierta aprensión del bingo hacia el resto de subgéneros por su dificultad para expandirse, pero la solución puede ser 'on line'. No debe ser una preocupación sino, a lo mejor, una oportunidad».