Aprobado con el rechazo del PSOE admitir a trámite los Presupuestos

logroño. No fue la de ayer la reunión más plácida de la Mesa del Parlamento de La Rioja. Con la polémica todavía viva sobre la aprobación de los Presupuestos propios de la Cámara cuyo acuerdo quedaba aún pendiente, el máximo órgano del hemiciclo estaba convocado para admitir a trámite las Cuentas de La Rioja. Y así fue con los votos a favor del PP (Ana Lourdes González y Félix Vadillo), el apoyo también «por imperativo legal» de Cs (Tomás Martínez Flaño) y el rechazo de los dos representantes del PSOE (Ana Santos y Ricardo Velasco). La negativa de los socialistas estuvo fundada en la «vulneración de la autonomía de la Cámara» en la que a su entender ha incurrido el Gobierno regional incluyendo unilateralmente en las Cuentas generales las del año pasado del Parlamento, con la «complicidad» además de la presidenta González. «Tendría que defender la dignidad del hemiciclo y, sobre todo, la división de poderes», afirma el principal partido de la oposición en una nota en la que juzga inconstitucional el paso dado y anuncia que pedirá formalmente la reconsideración del acuerdo adoptado ayer por la Mesa.

Cs, que el pasado martes había anunciado que no apoyará los Presupuestos regionales sin antes consensuar los del Parlamento, se decantó ayer finamente por acceder a su tramitación. «El informe de los letrados señala que, según el artículo 92 del Reglamento, se trata de un acto debido», explica Tomás Martínez Flaño para reconocer que su grupo valoró también decantarse por la abstención. «Ello hubiera supuesto un empate, haciendo decaer la admisión del borrador y llevando a una parálisis que no es oportuna», agrega para subrayar su gesto de no acudir a la comparecencia del titular de Hacienda como muestra del malestar por el procedimiento seguido. El proyecto de Ley de Acompañamiento sí mereció unanimidad.