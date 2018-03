Aprender viajando El grupo de jóvenes de Proyecta-T, con Patricia, Javier y Leire sentados a la izquierda. :: DÍAZ URIEL Un grupo de veintiocho jóvenes riojanos realizarán prácticas profesionales durante tres meses en Italia, Irlanda y Malta DIEGO MARÍN A. Viernes, 2 marzo 2018, 23:45

Patricia Robinson tiene 24 años, estudia Diseño y Producción de Calzado y Complementos en el IES Virgen de Vico de Arnedo y es una de las participantes en Proyecta-T, una iniciativa de promoción de prácticas laborales en el extranjero que impulsan InterEuropa y el Gobierno de La Rioja gracias al programa Erasmus+.

«Ya hice un Erasmus anteriormente y me gustó mucho la experiencia, por eso quería repetir, porque aprendí muchísimo», declara Patricia, que se trasladará a Padua, en Italia. Como ella, los estudiantes de Nutrición y Dietética del IES Duques de Nájera de Logroño Javier López y Leire Hernández viajarán también a Italia. Javier, de 20 años, a Cosenza, porque «siempre me ha llamado viajar, conocer otras culturas y otra gente, y ese destino, de costa, entre los que había, es el que más me gustó». Leire, quien además trabaja en hostelería, viajará a Matera, destino que ha elegido porque «la cultura es más parecida y no creo que me dificulte el idioma», y es que, asegura, «me llamó mucho la atención poder salir de España».

El director general de Educación, Formación y Empleo del Gobierno de La Rioja, Miguel Ángel Fernández, se reunió ayer con los alumnos de Formación Profesional que van a realizar prácticas laborales en el extranjero a través de Proyecta-T y que han comenzado a recibir formación al respecto. «Lo que supone y aporta para estos estudiantes es, además de una experiencia vital fundamental de pasar un periodo de tiempo realizando unas prácticas profesionales en el extranjero, poder dominar una segunda lengua», argumenta Miguel Ángel Fernández.

Para la coordinadora de las prácticas profesionales de InterEuropa, Elisabeth Adán, «a la hora de mandar a una persona a otro país necesita un apoyo logístico». Además, se ofrece «acompañamiento» para «que sean capaces de entender qué es lo que quieren, dónde están y qué necesitan aprender». Adán destaca además que realizar prácticas en el extranjero ayuda al desarrollo de las habilidades de una persona, «pero necesitan ser conscientes».

El grupo de veintiocho jóvenes riojanos que van a viajar a Italia, Irlanda y Malta permanecerán tres meses en esos países. InterEuropa ha gestionado los destinos para poder realizas las prácticas. «Uno de los objetivos principales de Proyecta-T es la empleabilidad, ir a otro país te saca de la zona de confort, hace que te superes a ti mismo, ganas autonomía», destaca Adán.