«Hay que aprender desde la infancia a gestionar las relaciones» Jueves, 22 febrero 2018, 19:04

Gutiérrez ocupa el puesto de profesora ayudante en Psicología Social en la Universidad Pontificia de Salamanca, de la que fue nombrada Coordinadora de Igualdad el pasado abril. La riojana insiste en tratar de atajar la violencia sexista desde la infancia. Sin embargo, las estadísticas reflejan un aumento de las agresiones y de los abusos sexuales cometidos por jóvenes. ¿Qué está fallando? «Suelen ser niños a los que no se les han impuesto límites y que están insensibilizados ante la violencia. A veces no son conscientes de las consecuencias de la comisión de esos actos o saben que por su edad no serán castigados penalmente». Así, señala que «es necesario aprender desde la infancia a gestionar las relaciones sociales, afectivas y sexuales desde la igualdad, el respeto y la tolerancia».