«Apoyé a Javier Rubio cuando su hijo se llevó siete hectáreas pero cuando quiso otras 17 ya me planté» Agustín del Campo, en una imagen tomada ayer. :: justo rodríguez ARAG-Asaja destituye como vicepresidente y expulsa a Agustín del Campo después de 25 años y tras ser uno de los fundadores de Avira Agustín del Campo Agricultor y exvicepresidente de ARAG-Asaja ALBERTO GIL Logroño Jueves, 31 mayo 2018, 21:06

Después de más de veinticinco años en ARAG-Asaja, vicepresidente del sindicato durante los últimos siete, Agustín del Campo, agricultor de Zarratón, ha sido destituido de sus funciones por la dirección y expulsado tras estallar el conflicto con la Asociación para la Viticultura de La Rioja Alta (Avira), de cuya junta directiva forma parte: «La excusa ha sido que no he asistido a los tres últimos comités de dirección, cuando ni se me ha convocado», explica Del Campo. «Utilizan los estatutos a su antojo; al menos en los últimos tres años Asaja no ha convocado ni una sola asamblea para no someterse a las bases, cuando debe hacerlo una vez al año», asegura.

- ¿Qué hay detrás de su destitución?

- Las discrepancias con la directiva actual. Soy socio de Avira porque entendí que debía defender los intereses de una comarca que estaba siendo ninguneada por los intereses del núcleo duro actual del sindicato que están en La Rioja Baja. Producir uva en La Rioja Alta tiene un coste más elevado y desde hace años estamos preocupados con el devenir de Asaja y de la propia Denominación. Ha habido fuertes discusiones y, de hecho, puse mi cargo a disposición de Javier Rubio en varias ocasiones pero no aceptó la dimisión. Ahora, me echan por la puerta de atrás.

«El presidente de Asaja no puede estar protestando por un reparto injusto y beneficiándose del mismo»

- ¿Cuándo habla de intereses comarcales se refiere a los rendimientos de producción del año pasado?

- Entre otras cosas, sin el voto de Asaja nunca hubieran salido adelante y los agricultores sabíamos perfectamente la cantidad de uva que había en la viña, tanto en las nuestras como en las de los demás. No había un 115% en La Rioja Baja como luego se demostró. En La Rioja Alta estábamos helados y teníamos menos producción. Aceptábamos nuestra desgracia pero no que otros hicieran el gran negocio a costa nuestra. A las grandes bodegas les interesaba que hubiera uva de donde fuese y a determinadas personas de Asaja también. Sólo hay que ver la estadística de producción por municipios...

- ¿Qué pasó en las negociaciones?

- Hubo una cena muy intensa en Rodezno e intentamos hacer ver el sentimiento mayoritario de La Rioja Alta y el presidente de ARAG-Asaja, Javier Rubio, llegó a decir que «por sus cojones saldría adelante el acuerdo». Convocaron a la mesa del vino y hasta en cuatro ocasiones impidieron que se votara la posición de Asaja porque contaban las manos y perdían. Incluso se propuso una alternativa de bajar del 115 al 110% del rendimiento, que hubiera salido adelante, pero no quisieron votarla porque sólo les servía el 115% de uva a toda costa. En una de las primeras reuniones de Avira las cámaras de la cooperativa de Haro grabaron en el recinto a una persona del sindicato, que todos conocimos, fotografiando las matrículas de los vehículos. Una organización democrática no puede funcionar así.

- Desde Avira han sido muy críticos también con los repartos de plantaciones.

- Personalmente, apoyé a Javier Rubio cuando su hijo recibió una adjudicación de siete hectáreas en el 2016. Ahora bien, cuando vi que, en el 2017, se había vuelto a presentar y había acreditado mucha más tierra para llevarse otras 17 hectáreas es cuando me planté. Es el presidente de Asaja y no se puede estar protestando por un reparto injusto y al tiempo beneficiándose del mismo. Personalmente puede hacer lo que quiera, pero no como presidente de ARAG-Asaja. Lo hemos visto recientemente también en Madrid cuando Asaja, en contra de la propia Consejería y del resto del sector productor, se desmarca apoyando que la superficie máxima admisible sea de 10 hectáreas en lugar de menos de cinco. Están defendiendo sus intereses.

«Asaja se ha convertido en una oficina de colocación de gente de la directiva y de 'cargos estratégicos'»

- ¿Qué opinan las bases?

- Supongo que rechazan todo lo que esta pasando, pero ha llegado un punto en que las bases no cuentan. Javier Rubio y su núcleo duro 'limpiaron' de los cargos directivos a agricultores y ganaderos históricos, a personas como Sabino, Melitón, Alejandro Lasheras, Luis Pascual... Asaja se ha convertido en los últimos años en una 'oficina de colocación' de familiares de gente de la directiva y de 'cargos estratégicos' ajenos al sindicato. Ahora Asaja está representado en los lugares importantes por empleados que son mucho más dóciles con la dirección que les paga que los agricultores y ganaderos profesionales. Eso va en contra de los principios de este sindicato y de la trayectoria histórica hasta estos últimos años.

- ¿También en el Consejo?

- En el Consejo Regulador se nos prometió un vocal de Rioja Alta pero se situó a José Antonio Torrecilla, el secretario general, que nada tiene de viticultor. Entre los viticultores con bodega está también Gonzalo Pastor, cuya empresa pertenece al Grupo Rioja, la organización bodeguera dominante, varios de cuyos socios aportan sus hectáreas para que Asaja tenga más representación en el Consejo. ARAG-Asaja, por tradición e historia, debería mostrar una independencia que no está demostrando. Trabajamos intensamente para que un agricultor fuera presidente del Consejo Regulador y lo conseguimos, pero ahora en todos los sitios importantes nos representan empleados, es decir, personal 'obediente'.

- ¿Seguirá en Avira?

- Sí. Y espero continuar en Asaja también porque soy parte de este sindicato, al menos hasta que la asamblea, que nunca convocan, ratifique mi propuesta de expulsión. Tengo 64 años. Nadie a estas alturas puede pensar que yo tengo algún interés personal. Tenemos que defendernos porque los intereses de unos pocos van en contra de los de esta comarca y, creo también, que de los del Rioja y La Rioja en general.