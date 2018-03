APAREAMIENTO DE LA 'PACALIENTE'

Se equivoca quien busque en estas líneas una descripción del ritual del cortejo y cópula de una extraña ave. Aunque quizás algo de eso sí que hay. Primero, porque la Política Agrícola Común (PAC) es una 'rara avis' que algunos ya ven en peligro de extinción. En segundo lugar, porque también se asemeja a la forma en que interactúa la Comisión con el sector agrario, en un tira y afloja lleno de insinuaciones y rechazos, con el fin de establecer una relación de pareja de la que renazca una nueva PAC. En esta ocasión, el cortejo ya ha empezado, con la particularidad de que todo lo que gira alrededor la futura PAC, está muy, muy caliente.

Agroerotismo a un lado, las periódicas revisiones de la PAC siempre dan mucho que hablar. Los globos sonda de la Comisión con declaraciones y filtraciones de borradores, es una práctica bastante habitual, intencionada o no. Forma parte de una liturgia de negociación entre la Comisión, los Estados y los sectores. La Comisión ya ha dejado caer, en este caso sin filtración consentida, sino de forma directa, que o bien los Estados aumentan el 10-20% su aportación a los presupuestos de la UE, o algunas políticas como la PAC sufrirán un recorte muy sustancial. Hay que recordar que actualmente cada país miembro aporta el 1% de su PIB, por lo que pasar al 1,2% puede parecer insignificante; por supuesto, no lo es. Por ejemplo, un aumento de esta magnitud en el caso español supondría incrementar nuestra contribución en 1,912 millones de euros, calculado con el PIB del 2016 como referencia. Se trata de una cantidad importante, pero quizás no inabordable, dado que en ese mismo año España recibió 2.389 euros más de lo que aportó. De hecho, Rajoy se ha unido a la tesis de Alemania y Francia defendiendo que será necesario incrementar nuestras cuotas para cubrir la salida de Reino Unido.

Por tanto, la futura PAC se enfrenta a dos amenazas: la reducción presupuestaria y la renacionalización de parte de la gestión, delegando decisiones en los gobiernos nacionales, dentro de los marcos estratégicos aprobados por la Comisión.