¿Aparcamiento o acampada?

Ir con la casa a cuestas permite a cientos de españoles disfrutar de unas vacaciones diferentes a las habituales. Autocaravanas, campers o pequeñas furgonetas con un equipamiento casero inundan los aparcamientos de las zonas más populares. También en La Rioja. Los autocaravanistas van buscando los lugares emblemáticos de nuestra región atraídos especialmente por la gastronomía y parajes naturales de ensueño como las pozas de Arnedillo o el entorno de Ezcaray o incluso, ¿por qué no?, la famosa calle Laurel, llena de pinchos y buenos vinos de la tierra.

El problema llega a la hora de estacionar o más bien de distinguir entre qué es estacionar y qué es acampar.

El Gobierno central es el órgano competente en materia de tráfico y tras un largo trabajo y muchas negociaciones con diversas asociaciones de autocaravanistas se estableció que la Dirección General de Tráfico considera que mientras un vehículo está correctamente estacionado, sin sobrepasar las marcas viales de delimitación de la zona de estacionamiento, ni la limitación temporal del mismo, si la hubiere, no es relevante el hecho de que sus ocupantes se encuentren en el interior del mismo, y la autocaravana no es una excepción, bastando con que la actividad que pueda desarrollarse en su interior no trascienda al exterior mediante el despliegue de elementos que desborden el perímetro del vehículo tales como tenderetes, toldos, dispositivos de nivelación, soportes de estabilización, etc.

Es decir, si se ponen los calzos, se abren las ventanas batientes, se sube el techo de la camper... se interpreta que se trata de acampada, mientras que si se ha estacionado en un lugar permitido de forma correcta se considera estacionamiento, y poco importa lo que se haga en el interior del vehículo.

Acampada, sí

En muchos lugares de La Rioja la acampada no es legal, mientras otros consistorios han sabido ver que buena parte de sus ingresos provienen de este tipo de turismo y han invertido en áreas de furgonetas y autocaravanas, en ocasiones gratuitas, para que los autocaravanistas estacionen y pernocten cómodamente. Es el caso de Arnedillo. Allí en 2011 se inauguró uno de los primeros aparcamientos para autocaravanas de La Rioja.

El alcalde del municipio, Pedro Montalvo, está encantado con la iniciativa. «En Arnedillo pernoctan cada año entre 2.400 y 2.500 autocaravanas», cuantifica. El Consistorio les ofrece infinidad de servicios por los diez euros la noche que pagan. «Hay un área de recreo y una de juegos infantiles, además hay cuatro cámaras de vigilancia durante 24 horas para su seguridad», comenta Pedro Montalvo. Además, hay un punto de luz en el que por un euro pueden cargar sus baterías durante 4 horas y una zona donde evacuar y cargar sus aguas.

«Además, tienes unas vistas privilegiadas», añade el alcalde, que explica que la mayoría de los autocaravanistas vienen atraídos por las pozas de aguas termales. «Con el pago de los 10 euros pueden ver además de manera gratuita el observatorio del buitre los sábados y las cuevas del ajedrezado los domingos», detalla.

También se puede acampar en otros municipios riojanos como Casalarreina y San Vicente, con 20 plazas cada uno, o Santa Engracia y Hormilla, con 6 y 5 plazas respectivamente.

El de Santa Engracia también cuenta con unas vistas espectaculares y a pesar de ser de dimensiones reducidas (por lo que no se recomienda la llegada de autocaravanas muy grande) tiene todo tipo de servicios.

Acampada, no

Hay especialmente dos zonas en La Rioja que a pesar de no tener aparcamientos regulados por sus consistorios se llenan de autocaravanas en momentos puntuales como el verano, la Semana Santa o los fines de semana. Son en el aparcamiento de Las Norias en Logroño y el inicio de la Vía Verde en Ezcaray.

Diego Bengoa, alcalde de Ezcaray, reconoce que ha recibido quejas de algunos vecinos pero que poco se puede hacer. «La normativa dice que mientras no saquen las cuñas y acampen no podemos sancionarlos», dice amparándose en la legislación vigente, que permite a las autocaravanas aparcar en cualquier lugar. El problema de los vecinos de la zona es que al no haber servicios o zonas de evacuación la convivencia con estas autocaravanas no es la más adecuada. «Nos hemos planteado hacer un recinto regulado teniendo en cuenta que hay una demanda importante», explica el primer edil de Ezcaray. Lo que no se sabe aún es la fecha para llevar a cabo esta inversión.

En Logroño la situación es similar. La capital riojana cuenta con una zona de evacuación de residuos y abastecimiento de aguas señalizado cercano al recinto ferial. Mientras, la mayoría de las autocaravanas estacionan en el aparcamiento de Las Norias aprovechando la sombra de sus árboles, su buena ubicación, a diez minutos del casco urbano a pie, y las piscinas cercanas. Desde el Consistorio logroñés explican que se regulan a través de la normativa de Tráfico, que sólo prohíbe el estacionamiento en la ciudad de vehículos de más de 12,5 toneladas y advierten de que para la acampada sí que hace falta una licencia previa municipal.

La cuestión no es autocaravanas sí o no, sino acampada sí o no ya que el estacionamiento está permitido en cualquier lugar de nuestra comunidad.