«En 39 años no me había pasado nada y en dos meses he sufrido dos agresiones» 02:53 Fernando Díaz La enfermera de Lardero que ha sufrido dos ataques en los últimos tiempos considera que "se han perdido el respeto" por los profesionales y anima a denunciar las agresiones DIEGO MARÍN A. Logroño Miércoles, 21 marzo 2018, 12:18

"En 39 años de carrera no me había pasado nada y en apenas dos meses he sufrido dos agresiones". Es el testimonio de la enfermera agredida en Lardero en dos ocasiones, que ha animado a "denunciar" para que "la gente sepa cómo se están metiendo con nosotros.

Ella es una de las participantes en el curso de formación en defensa personal ante agresiones y situaciones violentas dirigido a profesionales sanitarios que ha comenzado en el Hospital San Pedro. La enfermera considera que "se ha perdido el respeto y los valores" y que se ha llegado a un punto en que se producen ataques, como es su caso, "por intentar calmar a un paciente". "Estamos para atender, bien atendidos, y cuidar a los pacientes", ha añadido. El primero de los agresores cumple condena de cárcel por el suceso, mientras que sobre el segundo pesa una orden de alejamiento.

En el curso, también ha participado otra doctora de Haro que también fue agredida el pasado verano, cuando intentó defender y ayudar a un compañero. Además, ha relatado que, en otra ocasión decidió cerrar la puerta de su despacho por miedo a ser asaltada por un paciente que se puso nervioso.

La enfermera de Lardero ha reconocido que nunca había recibido formación para defenderse de posibles situaciones violentas porque "nunca" la había necesitado, pero considera que ahora es necesario ante esa "pérdida de respeto" continuada.

Un curso necesario

El Hospital San Pedro ha acogido este curso sobre técnicas de defensa personal ante agresiones y situaciones violentas en el que han participado 80 profesionales sanitarios. El objetivo de las jornadas es generar en el personal sanitario la autoconfianza necesaria para afrontar situaciones violentas con personas conflictivas. En la presentación del curso han participado la consejera de Salud, María Martín; el director del Área de Salud, José Miguel Acítores; el director gerente de la Fundación Rioja Salud, Javier Aparicio, y el director del departamento de Seguridad de Rioja Salud, Daniel Zárate.

Durante la celebración de la sesión formativa, la consejera de Salud ha explicado la importancia que tiene la formación en el ámbito sanitario a la hora de conocer cómo actuar ante posibles agresiones. Martín ha señalado que "el Plan de Formación de Rioja Salud ofrece a los profesionales sanitarios diferentes actividades formativas en este ámbito, entre las que destacan el curso de comunicación eficaz en situaciones conflictivas o la actividad destinada a la mejora de las relaciones con los usuarios difíciles".

Del mismo modo, Martín ha agradecido "la alta implicación de los empleados sanitarios en las acciones formativas encaminadas a la promoción de habilidades para la prevención de las agresiones” y ha añadido que el deber del Sistema Público de Salud de La Rioja es “proporcionar todas las herramientas necesarias para que los profesionales puedan ejercer su actividad con la mayor normalidad en un entorno laboral más seguro".

El curso, que se desarrolla durante 4 jornadas y que cuenta con una formación de 10 horas," es impartidas por profesionales expertos en técnicas de protección, forma al personal sanitario ante amenazas, agresiones físicas, verbales y de legítima defensa, instruyendo a su vez en técnicas de defensa personal ante agresiones físicas", según explica la Consejería de Salud en una nota de prensa. Durante las sesiones de aprendizaje, "los profesionales abordan la resolución de situaciones reales de todo tipo de agresiones así como el posible uso de herramientas utilizadas en sus espacios de trabajo para acometer su defensa en caso de agresiones físicas".

Al mismo tiempo, durante las sesiones prácticas, "van a trabajar con técnicas defensivas, de contención física y otras encaminadas a la reducción de personas agresivas". El aprendizaje de estos métodos persigue "resolver de manera eficaz la mayoría de las agresiones sin importar la fuerza o corpulencia de los posibles atacantes", añade el texto.

Sistema de aviso

La celebración de la actividad formativa en autoprotección ante agresiones y situaciones violentas "se suma a las diferentes acciones que Salud recoge en su Plan de Formación para fomentar la prevención de las agresiones a los profesionales sanitarios". Además del desarrollo formativo, la consejería de Salud anunció la semana pasada" la próxima implantación del sistema de aviso con el que los profesionales sanitarios podrán solicitar ayuda de forma inmediata ante situaciones de riesgo y posibles agresiones. Todas estas acciones tienen como objetivo garantizar la seguridad de los profesionales de Rioja Salud en su entorno laboral ante situaciones violentas".

Durante 2018, se han comunicado 20 incidentes violentos en los centros sanitarios de La Rioja: 12 en Atención Especializada y 8 en Atención Primaria. De ellos, tres han sido agresiones físicas, notificadas en el Hospital San Pedro, Hospital de La Rioja y en el Centro de Salud de Lardero.