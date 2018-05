«A los 77 años también es un buen momento para estudiar» Domingo, 27 mayo 2018, 00:55

Gabriel Abad es todo un ejemplo de persona activa. Este vecino de Ochánduri, de 77 años, ejerció como docente hasta el 2001 en el IES Duques de Nájera. Aficionado al atletismo, se volcó durante sus primeros años de jubilación en representar a la Federación Internacional de este deporte en múltiples actos en diferentes lugares. Con 73 años decidió retirarse, pero no parar. «Al dejar mi vía de escape, me sentía vacío», relata. Así que volvió a los libros. «Pensé en estudiar Criminología, pero finalmente me decanté por el Grado en Políticas y Gestión Pública de UNIR». «Ha supuesto una experiencia divertida y un reto», asegura. Y anima a otros a seguir su ejemplo. «Mi edad es un buen momento para estudiar».