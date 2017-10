La ANECA avisó de las «muy insuficientes» condiciones de la Escuela de Enfermería Aspecto de las obras de la Escuela de Enfermería con el edificio actual al fondo. :: J.M. La Agencia Nacional de Evaluación advirtió de que las «limitaciones estructurales» del edificio comprometían el desarrollo de la docencia TERI SÁENZ Logroño Sábado, 14 octubre 2017, 12:06

Levantar una nueva Escuela de Enfermería tras las vicisitudes que ha sufrido el proyecto no es una posibilidad sino una obligación. Así se desprende del informe final para la renovación de la acreditación de los estudios de esta especialidad que la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación ratificó en enero del año pasado. El documento valida la continuidad de uno de los títulos más reputados del campus riojano, aunque advertía de que haría un seguimiento específico de varios puntos, con especial atención al acuerdo del Gobierno de La Rioja para la construcción del centro cuya primera piedra se colocó el pasado mes con la previsión de estar operativo en el ejercicio 2019.

En su análisis, la ANECA evidencia que existen «serias limitaciones estructurales» en el edificio que «comprometen seriamente el desarrollo de la docencia». «Los espacios de estudio, laboratorios y seminarios se observan como muy insuficientes», afea para añadir: «Motivado por el aumento en la red de matrícula, un curso se ve obligado a recibir docencia en un salón de actos que no se considera adecuado para su desarrollo dado que no existe luz natural, hay poca ventilación...». El director de la ANECA desde el pasado febrero, José Arnáez Vadillo, destaca que en cualquier caso se falló favorablemente a renovar la acreditación de los estudios de Enfermería. «Cuando deban volver evaluarse, en el 2022, el nuevo inmueble ya será una realidad», señala el también exrector de la UR. El informe llegó después de episodios como el desprendimiento a comienzos del 2014 de ocho metros cuadros del falso techo que obligó a labores de rehabilitación. «Un hecho fortuito sin relación con el mantenimiento del centro» y que no afectó a la seguridad de alumnos ni profesores, según apuntó la Consejería dirigida entonces por José Ignacio Nieto.

«Integrar al personal de la Escuela supone un elevado coste económico y no vamos a dejar a nadie en la estacada» Julio Rubio Rector de la UR

El inicio de las obras en el antiguo solar del Hospital San Millán, y que finalmente acarrearán un importe de 8,7 millones de euros tras un rebaja del 36% del monto inicial de licitación fijado en 13,6, corren en paralelo con las negociaciones que la Universidad de La Rioja mantiene con el gabinete de José Ignacio Ceniceros para completar la integración de la Escuela de Enfermería en la UR que hasta ahora tiene el rango de adscrita. El equipo rectoral comandado por Julio Rubio mantiene la postura de que esa asunción total no se hará efectiva hasta que el nuevo centro esté concluido en el plazo estimado de 18 meses. La posición contrasta con la intención de su predecesor, que abogaba por acelerar el proceso para acoger también el profesorado que ahora depende de Salud. «Cada cual tiene su criterio», zanja Arnáez Vadillo. «Es más fácil construir edificios que integrar personal», reflexiona Rubio sin ocultar que la asunción de la plantilla -seis profesores y 31 colaboradores internos y externos para 310 alumnos- supone un «montante económico elevado» y la UR no contempla «dejar en la estacada» a los actuales trabajadores.

En esa línea, se inscribe también el convenio firmado en julio entre la universidad y Salud para que el personal de la Escuela participe en los planes de formación y grupos de investigación del campus, tal y como exigía asimismo la ANECA.