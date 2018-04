Andreu exige a Ceniceros «reacción ante la peor situación económica de la historia» La portavoz del PSOE en el Parlamento pregunta mañana al presidente en el pleno sobre las cifras económicas de la región DIEGO MARÍN A. LOGROÑO. Martes, 10 abril 2018, 23:42

«Por mucho que se tenga un presupuesto, si no se ejecuta es como si no se hace nada. La situación en La Rioja ha pasado de preocupante a ser alarmante. Vamos a perder el tren de la remontada». Con estas palabras concluyó ayer la portavoz del grupo socialista en el Parlamento de La Rioja, Concha Andreu, la rueda de prensa que ofreció sobre la situación económica de la Comunidad que, juzgó, «es la peor de su historia». Concha Andreu anunció que realizará dos preguntas mañana al presidente del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, durante la próxima sesión plenaria convocada para mañana.

La primera cuestión tratará sobre la economía en La Rioja y la segunda planteará qué hacer para «resolver la situación». Hace casi dos meses, la portavoz del grupo parlamentario del PSOE ya se mostró «realmente preocupada» sobre la situación de la comunidad autónoma, que describe como «estancada». Entonces consultó este problema con José Ignacio Ceniceros y mañana insistirá, sobre todo, de acuerdo con una batería de cifras que ofreció ayer. «Todos los organismos que se dedican a recabar datos demuestran que la situación de La Rioja es la peor de su historia», aseguró Andreu, planteando que así se lo hará saber al presidente del Gobierno de La Rioja «para que reconozca su error». «Mi trabajo es defender el futuro de La Rioja, el Gobierno se desgasta solo. La Rioja es la comunidad autónoma que menos creció en el 2016 y el 2017 y su PIB decreció el 1,9% entre el 2010 y el 2017. Éste es un dato tremendo», advirtió Andreu.

Más cifras. Según los datos ofrecidos por el PSOE, La Rioja es la región española en la que más creció la población parada durante el 2017, hasta el 5,6%, mientras en España se experimentaba un descenso del 11%. Por otra parte, cuando en el país crecía la población ocupada el 2,6%, en nuestra región, en cambio, descendía el 0,5%, según la Encuesta de Población Activa. En cuanto al Índice de Producción Industrial, en el 2017 La Rioja experimentó el peor comportamiento, con una bajada del 5,9% cuando, a nivel nacional, crecía el 2,9%. Y, sobre la ejecución presupuestaria, en el año 2016 fue del 38,4% y durante el primer trimestre del 2017, del 20,2%. «También hay que reconocer que la situación no es sólo responsabilidad del Gobierno de La Rioja, también del Estado, inflando cifras presupuestarias que no se cumplen», subrayó Andreu. No obstante, y en cuanto a la responsabilidad del Ejecutivo riojano, la portavoz socialista indicó que durante el periodo 2015-2017 se ha llevado a cabo el 63,8% de lo presupuestado, lo que supone no haber ejecutado unas inversiones por valor de 186,2 millones de euros, «casi tres veces el presupuesto entero de la Consejería de Desarrollo Económico e Innovación para el 2018», comparó Andreu.

LAS FRASES Concha Andreu Portavoz del PSOE «La situación ha pasado de ser preocupante a ser alarmante. Vamos a perder el tren de la remontada» «Exigimos a Ceniceros que reaccione y no viva ensimismado en una falacia de datos económicos»

«El Gobierno de La Rioja diseñó un plan estratégico para hacer que la comunidad autónoma, que estaba situada en el nivel 76 con respecto al resto de las regiones europeas, pasara a formar parte de las 60 primeras, pero después de la forma de gobernar de Ceniceros hemos llegado al puesto 112», denunció Andreu, quien exigió al presidente «por enésima vez, que reaccione y no viva ensimismado en una falacia de datos económicos»