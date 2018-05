La amnesia del PNV «El gobierno de Rajoy en vez de sumar, restó y le hizo un regalo de cientos de millones de euros al gobierno vasco a cambio de que le apoyara en los presupuestos de 2018» MARTÍN TORRES Viernes, 11 mayo 2018, 13:49

El Concierto Vasco está recogido en la Constitución de 1978 y es donde se regula la autonomía fiscal y tributaria del País Vasco. Ellos recaudan y gestionan sus impuestos. Parte de esos impuestos recaudados por las diputaciones forales se deben pasar al Estado. Es lo que se llama 'cupo' y para ello tienen que 'echar cuentas' entre el Gobierno vasco y el Gobierno de España. A finales de 2017 se aprobó el último 'cupo' con una rebaja considerable, a favor de los vascos, a tenor de las autoridades en política fiscal y económica autonómica. Dicho de otra manera, el gobierno de Rajoy en vez de sumar, restó y le hizo un regalo de cientos de millones de euros al gobierno vasco a cambio de que le apoyara en los presupuestos de 2018.

Llegado el momento, al PNV le ha entrado amnesia, no se acuerda de nada y amenaza con no aprobar los presupuestos. Para aliviar esa falta de memoria, Montoro, Rajoy o quién sea, elaboran unos Presupuestos Generales del Estado para el 2018 donde destinan nada menos que 509 millones de inversiones para el País Vasco (¡un 32% más que el año pasado!). Garantizándoles la Y de alta velocidad para las tres capitales vascas y salida directa a Francia. Tampoco esta medicina ha sido suficiente y el PNV sigue con amnesia y no aprueba los PGE. Según ellos, solo se curan de esa falta de memoria si se deja de aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña. Como Rajoy no puede esperar más, les aplica un nuevo tratamiento de choque ¡y tanto que de choque! Además de las inversiones comprometidas en los PGE les ofrece 63,3 millones más, actualizar las pensiones al IPC (lo que hace unos días era insostenible, ahora es posible) y algún que otro pacto secreto en el tema de terrorismo.

Y con todo esto se ha curado la amnesia del PNV, votará los PGE y se olvidará ¡cómo no!, del 155. No en vano sigue teniendo una amnesia testicular. El Gobierno del PP ha demostrado que su habilidad en la negociación es pésima para España y su partido. Porque ha roto sus principios aprobando lo contrario que hace pocos días defendía en sede parlamentaria, pone en peligro la sostenibilidad del Sistema de Pensiones, discrimina enormemente unas autonomías en favor de otras, y el tanto electoral se lo van a apuntar los demás, no él. Sin embargo el PNV ha hecho el negocio del siglo; si no tenía bastante con las inversiones previstas inicialmente en los PGE, ha sacado más. Pero sobre todo donde ha sido un lince es en el acuerdo de las pensiones. El PNV se va a llevar el mérito y no le va a costar un duro porque lo vamos a pagar el resto de los españoles. El déficit del País Vasco en la Seguridad Social es de 2.300 millones al año. Desde el 2012 les hemos cubierto, todos los españoles, un déficit del País Vasco de 12.300 millones.

Porque esta partida no entra en el cupo, esto es de la caja única de la Seguridad Social y como he dicho anteriormente lo pagamos todos. El PNV ha sacado pecho a cuenta de nuestro dinero. ¿Se han preguntado por qué al PNV no le valía el acuerdo que habían firmado PP y Cs? Pues por dos razones: la primera porque ese acuerdo recogía solo subidas a las pensiones mínimas y no contributivas. Y el País Vasco tiene las pensiones más altas de España, un 23,5% por encima de la media y lógicamente se iban a beneficiar muy poco. Y la segunda razón es porque a ellos les da igual, no asumen el coste.

La ley electoral lleva permitiendo, desde la instauración de la democracia, este tipo de chantajes políticos por parte de las minorías autonómicas parlamentarias. Pero con la aquiescencia de los dos partidos mayoritarios: PP y PSOE. Y aquí en La Rioja, sin AVE.