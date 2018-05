«Las amenazas también evolucionan y España se prepara para combatirlas»

Entre reconocimientos a la tradición militar de Logroño y La Rioja y alabanzas a dos de las fuerzas alojadas en suelo riojano (Bhelma y UAR), la ministra de Defensa defiende el papel del Ejército en el escenario global en esta entrevista a Diario LA RIOJA.

- Durante toda la semana Logroño acogerá los actos con motivo del Día de las Fuerzas Armadas 2018, incluido el desfile del sábado. ¿Por qué la elección de Logroño?

- El Día de las Fuerzas Armadas nació con la idea fundamental de que la sociedad española conozca de cerca lo que significan y hacen sus Fuerzas Armadas. Que ni más ni menos es garantizar la paz y libertad de todos los españoles. Antes de la última crisis económica, se había instaurado que el acto central viajara cada año a un lugar distinto del país, pero la contención en el gasto nos obligó a organizarlo en Madrid. Desde el año pasado, cuando se celebró en Guadalajara, hemos recuperado una tradición que creemos que es una buena oportunidad de involucrar a otras poblaciones que sin duda aprecian a sus militares, como Logroño. Esta ciudad tiene una importante tradición militar y, en la actualidad, alberga una unidad decisiva del Ejército de Tierra. Con esta fiesta, queremos que conozcan al conjunto de las Fuerzas Armadas.

- En Guadalajara desfilaron 2.500 militares y decenas de vehículos. ¿Qué se va a poder ver el sábado?

- El Día de las Fuerzas Armadas no se limita a un solo día en la ciudad protagonista. Se han preparado más actos a lo largo de la semana y esperamos que todos los riojanos puedan disfrutar de ellos. Habrá exposiciones estáticas y demostraciones para todas las edades, pero con especial incidencia y atención en los escolares, en tres localizaciones distintas: en el Parque del Ebro, en el Parque de los Picos de Urbión y en la Hípica Militar. Habrá pasacalles, festival de música militar, el izado de bandera en la víspera... Y ya el sábado, asistiremos al acto central, a un desfile terrestre y aéreo en el que, como corresponde a este día tan especial, queremos enseñar la capacidad de nuestras Fuerzas Armadas. Será una demostración en la que participarán más de 2.600 personas, entre militares y guardias civiles, así como unos 150 vehículos motorizados. En cuanto al aire, está previsto que sobrevuelen Logroño 54 unidades, incluyendo, por supuesto los helicópteros NH-90 con sede en el Acuartelamiento 'Héroes del Revellín' de Agoncillo.

- ¿Qué le diría a quien opine que, además de una tradición arcaica, es un enorme derroche de dinero?

- El Día de las Fuerzas Armadas es importante para los 120.000 hombres y mujeres que integran la milicia en España. Es una jornada en la que se da a conocer lo que son y lo que hacen y lo importante que son para nuestro modelo de libertad y de convivencia, tanto en su labor de vigilancia constante dentro de nuestras fronteras como en el despliegue de operaciones internacionales. También es un día de agradecimiento recíproco entre sociedad y milicia y viceversa. Así es como debe verse, como un día de convivencia, y por ello invitamos a todos los ciudadanos a que participen y se acerquen a conocer a sus militares.

- ¿Y qué espera la ministra de los logroñeses y los riojanos?

- Me consta el cariño que está generando esta celebración por parte de los logroñeses y que quiero agradecer. Por supuesto, también mi agradecimiento a la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, y a toda la Corporación su disposición y su apoyo. Este tipo de celebraciones exigen la colaboración de todas las instituciones implicadas y, en este sentido, la sociedad civil riojana está dando una lección. Y también quiero agradecer a los medios de comunicación de La Rioja que se estén volcando para darle todo el realce posible a esta fiesta. Con este grado de implicación, estoy convencida de que los logroñeses y todos los riojanos nos harán sentir como en casa el próximo sábado. Y también sé que su apoyo y su aprecio se recordarán durante muchos años. Ahora, es nuestra responsabilidad devolver ese aprecio y estar a la altura.

- La Rioja es el hogar desde hace 44 años del Batallón de Helicópteros de Maniobra (Bhelma) III y la modernización de su flota con la llegada de los 'Caimán' parece asegurar su permanencia en Agoncillo. ¿Qué supone para Defensa y para España esta unidad de élite?

- El BHELMA III es una excelente Unidad y posee un marcado carácter expedicionario. Ha participado en los despliegues en el exterior de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra, como por ejemplo en Afganistán, Líbano, Kirguizistán y Bosnia Herzegovina. Además, esta unidad es la primera que ha iniciado el proceso de transformación al modelo más moderno de helicóptero de las FAS, el NH-90, que ofrece unas capacidades operativas únicas y es capaz de operar en condiciones que son prohibitivas para otros modelos. Ya dispone de 8 helicópteros NH-90 y a finales de este año tendrá 11. Está previsto que la unidad alcance 16 NH-90 en el año 2021. Gracias a este proceso de transformación y de mejora del material y al alto grado de preparación y motivación del personal de la Unidad, el BHELMA III está en las mejores condiciones para defender los intereses nacionales allí donde sea necesario e integrarse e interoperar con unidades del resto de ejércitos europeos que disponen del mismo material.

- ¿Y la otra 'joya' riojana? Le hablo de la UAR (Unidad de Acción Rural) de la Guardia Civil, clave en la lucha contra el terrorismo.

- Si algo nos ha enseñado la amenaza terrorista es que nunca descansa y siempre encontrará una nueva cara con la que manifestarse. En efecto, Logroño es la sede de las cuatro compañías que componen el Grupo de Acción Rápida de la Unidad de Acción Rural de la Guardia Civil. Creada en un momento clave en la lucha contra ETA, con un historial que incluye la detención de casi 400 personas vinculadas a este entorno. No es descabellado decir que han salvado a miles y miles de personas. Pero las amenazas también evolucionan y ahora mismo España se prepara y trabaja para combatir la amenaza yihadista. Hace dos semanas pudimos asistir a la inauguración del Polígono de Experiencias para Fuerzas Especiales de la Guardia Civil (PEFE) por parte del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en un acto donde se simuló un ataque de este tipo de terrorismo y quedó plasmada la dimensión internacional y la necesaria cooperación entre países aliados para defendernos. Precisamente la UAR mantiene un vínculo singular con Defensa, ya que un buen número de sus componentes ha participado en las misiones militares desplegadas en Afganistán, República Centro Africana... y a fecha de hoy en Irak, con cometidos que van desde prestar servicios de seguridad a la población civil ante graves situaciones de crisis a formar a las fuerzas de seguridad locales en la lucha contra el terrorismo. Contra el terrorismo no solo luchamos en España sino que vamos allá donde se genera y ayudamos sobre el terreno a los países afectados. Y allí está la UAR también.

- Por cierto, hay quien ha echado de menos una condena más rotunda por parte del Gobierno del ataque sufrido por algunos miembros de esta unidad en Algeciras.

- La agresión se investigó por parte policial desde el primer momento y hubo detenciones que se han puesto a disposición judicial. El Gobierno actúa de inmediato contra cualquier acto de violencia que se cometa y no se permitirá ninguna impunidad, ni de mafias de las drogas ni de agresiones vandálicas. Aquello fue un acto salvaje y la justicia determinará las responsabilidades. El apoyo y respaldo del Gobierno hacia los miembros de Guardia Civil y Policía Nacional es absoluto. Como lo es a sus Fuerzas Armadas. No puede ser de otra manera hacia aquellos que lo dan todo, incluso la vida, por la seguridad y la defensa de su nación y de todos los españoles.

- Volvamos a su Ministerio. Llegó al cargo hace más de año y medio. ¿Esperaba lo que se ha encontrado?

- Tenemos unas Fuerzas Armadas a la vanguardia de las mejores del mundo, con una espléndida profesionalidad, una altísima preparación y una disposición absoluta y plena para cumplir con su cometido y su deber. Eso es lo que me he encontrado al asumir mi responsabilidad como ministra de Defensa: más de 120.000 hombres y mujeres, así como casi 20.000 empleados civiles, comprometidos con su deber. Todos sabemos que los años de crisis no han sido fáciles para nadie y tampoco para unos ejércitos y Armada que han asumido una gran responsabilidad de contención de gasto y de ahorro sin que se hayan reducido ni un ápice los estándares de calidad y seguridad de las personas y misiones. Por lo tanto, cuando me pregunta si tenemos las Fuerzas Armadas que necesitamos la respuesta es que debemos avanzar en su modernización y equipamiento. Es de justicia hacerlo.

- Hablamos de unas Fuerzas Armadas profesionales, con el cariño de gran parte de la sociedad. También es cierto que muchos españoles no ven a los militares, digamos, con buenos ojos. ¿Qué opina la ministra?

- La realidad es que las Fuerzas Armadas nos defienden a todos, no tienen ideología ni color político ni excluyen a nadie. Esta labor de conocimiento y de pedagogía sobre nuestros ejércitos es la que queremos liderar desde el Ministerio, pero también hay que apelar a la responsabilidad de todos los partidos para que aborden las cuestiones relacionadas con la seguridad como lo que son, un asunto de Estado que no debería entrar en enfrentamientos partidistas.

- El servicio militar obligatorio en España no fue abolido, solo suspendido. En Francia, Macron parece dispuesto a recuperarlo, al parecer solo con un mes de duración. Entiendo que en España ni se plantea la posibilidad, ¿no?

- El Ministerio de Defensa no tiene sobre la mesa una medida similar. España cuenta con unas Fuerzas Armadas profesionales, plenamente preparadas y equipadas y ese es el modelo de milicia que creemos que es el que nuestro país requiere. Existe la figura del reservista voluntario para todos los ciudadanos que deseen participar de una forma más activa en la defensa de España. Esta figura posibilita a un ciudadano aportar, de forma voluntaria y temporalmente, sus capacidades, habilidades y conocimientos, en las diferentes misiones que llevan a cabo nuestras Fuerzas Armadas, en el cumplimiento de la función que la Constitución les asigna y como respuesta a los compromisos asumidos por el Gobierno.

- Usted dijo en Cataluña que el Ejército estará siempre listo para defender la democracia e integridad de España. ¿Se planteó en algún momento el Gobierno enviar tropas para hacer frente al reto soberanista?

- Usted lo ha dicho: las Fuerzas Armadas están siempre listas para actuar contra cualquier eventualidad y para cumplir con su obligación constitucional. A partir de ahí, quisiera destacar que toda la milicia española ha dado una muestra de su altísima calidad democrática y respeto al orden civil en estos meses. No hemos oído ni un solo comentario, ni una salida de tono ni, mucho menos, ha habido ninguna actuación que pudiera ser malinterpretada por algunos. Por encima de valoraciones, yo me quedo con la altura democrática demostrada por las Fuerzas Armadas en este asunto.

- También en las Fuerzas Armadas ha habido denuncias por acoso sexual y situaciones de machismo. Usted ha prometido tolerancia cero...

- Por supuesto, la mejora en este ámbito es constante y nos obliga a seguir evolucionando. Y es lo que estamos haciendo. También quiero recordar algunas cosas previas. No fue hasta el 2015 cuando se puso en marcha el conocido como protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo. Y en el 2016 se crearon ocho unidades de protección frente al acoso y desde su puesta en marcha la incidencia del acoso en el conjunto de la milicia apenas llega al 0,02%, algo menor que en el ámbito civil. Insisto: la política de este Ministerio es clara. Tolerancia cero. Cualquier denuncia o sospecha se investigará con todas las garantías para todos los implicados, empezando, como es lógico, por quien denuncie. Ni más ni menos.