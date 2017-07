Amenaza de cisma en la izquierda riojana Podemos rechaza la pretensión de su parlamentario Germán Cantabrana de una lista conjunta con IU para las próximas municipales del 2019 JORGE ALACID Logroño Miércoles, 12 julio 2017, 13:03

Nueva convulsión en la izquierda del mapa político de La Rioja. Este miércoles, Germán Cantabrana, parlamentario regional de Podemos, ha expresado en rueda de prensa conjunta con Henar Moreno, dirigente histórica de Izquierda Unida, su pretensión de presentar una lista unitaria de ambas formaciones a las próximas municipales, previstas en el 2019. La reacción de la formación morada no ha tardado: en un comunicado, Podemos ha rechazado esa idea. Asegura que esa iniciativa le ha sorprendido y recuerda que "en Podemos es imperativo que los inscritos y militantes se pronuncien acerca de su voluntad de confluencias y acuerdos municipales". De ahí concluye que cualquier negociación con otra fuerza política "no tendría validez". “La conformación de proyectos de cara a unas elecciones municipales no se negocia en despachos ni entre dirigentes, se hace de forma colectiva, abierta y transparente desde las bases, señala el comunicado.

Desde Podemos también se subraya que, en el caso específico de Logroño, "existe un actor político que es Cambia Logroño, en el que confluyen colectivos, partidos y personas" y que dispone de su “apoyo y reconocimiento”. En términos muy duros, el comunicado acusa a Moreno y Cantabrana de impulsar "un proyecto tutelado impuesto al resto de los agentes políticos y sociales que pueden configurar una candidatura de convergencia", lo cual significa, a su juicio, "una voluntad de desprecio" que considera "poco democrático”. Y concluye Podemos. "Las candidaturas son el último paso del proceso de construcción de los colectivos mucinipalistas; por delante debe estar la elaboración del proyecto en común antes que los nombres".