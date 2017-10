«En un ambiente de confianza puedes hablar y se te respeta»»

Hace casi cuatro años, por una propuesta laboral, el riojano David Isasi se trasladó a Cataluña con su familia. Residentes en Castelldefels (Barcelona) pronto se adaptaron. «Todo fueron facilidades. La niña, que tenía entonces siete años, recibió ayuda en la escuela para reforzar el catalán y en tres meses estaba integrada. Con el niño, que llegó con cuatro años, no hubo que hacer nada especial, aprendió como uno más», explica Isasi, ingeniero técnico industrial, responsable comercial y de instalaciones en Ascensores Orona.

Sobre el momento político actual, «reconozco que lo sigo de cerca y procuro estar informado, me interesa conocer ambos puntos de vista. En el día a día las personas están inmersas en sus rutinas diarias y no te afecta en nada», explica. En las relaciones sociales se guarda cautela. «Con compañeros de trabajo o amigos, todo depende... Si no es alguien muy cercano, no entras en detalles porque nunca sabes lo importante que es el tema para él; si es un ambiente en confianza puedes hablar y se respeta la opinión». Y añade: «Es muy difícil mantenerse equidistante sin que te tachen de pertenecer a uno de los dos pensamientos».

¿Cómo planea vivir el día de hoy? «No haremos nada diferente. Lo habitual: salir a dar una vuelta en bici con los niños y poco más. No iremos a votar». En su opinión, «es mucho más importante lo que ocurrirá el día 2. Para mí todo ha de pasar porque se sienten ambas partes y negocien, rompiendo esas barreras rojas que hay. Es más, pienso que no sería tan difícil acordar un referéndum con unas determinadas condiciones mínimas de participación, con los porcentajes que se considerarían vinculantes, etcétera. Me parece peligroso que ambos lados no den su brazo a torcer y continuemos en el mismo camino. Eso puede llevar al enquistamiento del problema y la radicalización».