Los alumnos riojanos de Primaria ocupan la tercera posición del país en comprensión lectora Según el informe PIRLS los estudiantes de 9 años de nuestra comunidad obtienen una nota de 546 puntos, mejor que la media de la OCDE (540) y de la nota asignada a España (528) CARMEN NEVOT LOGROÑO. Martes, 12 diciembre 2017, 23:32

El informe PIRLS que elabora cada cinco años la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo (IEA) aprueba, pero sin demasiada nota, a los estudiantes de cuarto de Primaria riojanos. La clasificación obtenida en comprensión lectora es de 546 puntos, equivalente a un nivel de rendimiento intermedio, (que va de 475 a 550 puntos), que sitúa a La Rioja por encima de la puntuación media obtenida en España (528 puntos) y en los países de la OCDE (540).

Por comunidades, los niños de 9 años de La Rioja, junto a los de Castilla y León, que han obtenido la misma nota, ocupan el tercer puesto en el ranking nacional, sólo por detrás de Madrid (549) y Asturias (548), y por delante de otras regiones como Andalucía (525), Cataluña (522) y el vecino País Vasco (517). El resto de regiones no figuran en la clasificación final porque no han participado en la muestra ampliada del estudio y no han podido, por tanto, obtener sus propios registros.

EL PORCENTAJE País /CC AA.Puntos Federación Rusa 581 Singapur 576 Irlanda 567 Finlandia 566 Polonia 566 Irlanda del Norte 565 Inglaterra 559 Letonia 558 Suecia 555 Hungría 554 Bulgaria 552 EE UU. 549 Madrid 549 Lituania 548 Italia 548 Asturias 548 Dinamarca 547 LA RIOJA 546 Castilla y León 546 Países Bajos 545 Australia 544 República Checa 543 Canadá 543 Eslovenia 542 Austria 541 Alemania 537 Eslovaquia 535 Israel 530 Portugal 528 ESPAÑA 528 Bélgica (FL) 525 Andalucía 525 Nueva Zelanda 523 Cataluña 522 País Vasco 517 FUENTE Informe PIRLS 2016 49% es el porcentaje de alumnos excelentes en La Rioja, el más alto de España.

En la relación de resultados por países de la OCDE participantes en el informe, La Rioja se coloca al nivel de Dinamarca y Países Bajos, pero 35 puntos por debajo de la Federación Rusa, que encabeza la clasificación.

Entre las conclusiones que se extraen para La Rioja, destaca que es la comunidad con mayor porcentaje de alumnos en el nivel avanzado y, al mismo tiempo, con el menor porcentaje de alumnos en el nivel más bajo de rendimiento. Es decir, La Rioja cuenta con el porcentaje de alumnos excelentes más alto de España (49%) y el menor porcentaje de alumnos rezagados (el 1%), lo que significa que prácticamente la mitad de los niños riojanos es capaz de resolver con éxito las tareas más complejas, como integrar ideas y datos de información a lo largo de un texto literario para apreciar el tema o temas generales.

Del mismo estudio internacional de progreso en comprensión lectora (PIRLS) se desprende que los alumnos riojanos comprenden significativamente mejor los textos de carácter informativo (por ejemplo, textos científicos o periodísticos) que los alumnos de la muestra nacional. Y es que nuestra región obtiene 543 puntos en el propósito de adquisición y uso de información, mientras que España logra 17 puntos menos.

El documento también ofrece puntuaciones de rendimiento en función de los procesos de comprensión que los niños emplean para resolver las tareas propuestas. Se definen cuatro procesos que se agrupan en dos categorías: obtener información e inferencias directas e interpretar, integrar y evaluar.

Mientras que la comunidad logra 547 puntos en los textos que requieren interpretar, integrar y evaluar la información, España logra 529 puntos, lo que supone una diferencia estadísticamente significativa de 18 puntos. En la práctica, la puntuación obtenida significa que los niños de 9 años de la comunidad riojana tienen una comprensión más global e integradora de los textos que leen y demuestran una capacidad superior para extraer el tema de un texto o contrastar información.

Poco después de darse a conocer los resultados del informe PIRLS, el consejero de Educación, Alberto Galiana, subrayaba que, a la vista de los mismos, los escolares riojanos se sitúan «a la altura de los países más desarrollados en esta materia». Recordaba, además, que los estudiantes que participaron en el estudio en el 2016 -1.324 alumnos riojanos de cuarto de Primaria de 50 centros educativos- fueron los que por primera vez trabajaron con las medidas puestas en marcha en La Rioja para mejorar la comprensión lectora. En este sentido, puso el acento en que «vamos por buen camino».

Finalmente destacó el alto nivel de equidad del sistema educativo riojano, ya que los resultados de la región muestran un notable equilibrio entre el rendimiento de los alumnos en lectura y la homogeneidad de tal rendimiento, al igual que Suecia, Dinamarca, Países Bajos o Finlandia.