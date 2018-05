Las alpargatas riojanas de Sara Carbonero La periodista, reconvertida en 'influencer', ha posado en Instagram con unas campesinas riojanas que la marca Vidorreta ha agotado DIEGO MARÍN A. Logroño Miércoles, 2 mayo 2018, 19:27

El pasado 18 de abril Sara Carbonero colgó en su perfil de Instagram una fotografía suya, de sus pies, calzando unas alpargatas sin otro comentario que no fuera «R E S P I R A R». Un paseo en Oporto parece que motivó esa entrada en la red social que ya suma casi 22.000 'me gusta'. Lo singular es que esas alpargatas que calzaba Sara Carbonero son de la marca riojana Vidorreta. De hecho, una seguidora pronto preguntó: «No las veo en la web, están agotadas??»; a lo que la propia marca respondió: «Sí! Pero pronto las vamos a tener de nuevo». Incluso desde Bogotá se manifestaron seguidoras de Carbonero interesadas en adquirir esas alpargatas, después de vérselas a la esposa de Iker Casillas.

Las alpargatas de Vidorreta se anuncian en el propio Instagram de la marca como «las sandalias para la invitada perfecta», por ejemplo, a una boda, y cuestan 74,95 euros. La periodista reconvertida en modelo e 'influencer', ha tenido mucha repercusión en internet y en revistas de moda, que no han sido ajenas a la apuesta de Sara Carbonero. 'Elle', por ejemplo, ha publicado: «A Sara Carbonero le gusta llevar calzado español, para apoyar a las marcas y porque a calidad y diseño, es difícil superar el 'made in Spain' […] En este caso, Sara ha apostado por la firma Vidorreta, una firma de Cervera del Río Alhama (La Rioja), una comarca conocida como la 'cuna de la alpargata'. El hecho de que Sara las lleve con vestido o falda de lino en color tostado hace que resalten aún más».

Por otra parte, 'Woman' ha publicado: «Aprovechando que el sol luce y las temperaturas invitan a cambiar el armario y estrenar las nuevas adquisiciones para la temporada primavera/verano, la periodista ha presumido de una de sus últimas compras. Tal y como muestra una imagen que ha compartido con sus seguidores en su perfil de Instagram, Sara Carbonero se ha hecho con un modelo clásico de sandalia con cuña hecha en rafia de color beige. Unas alpargatas (cuyo precio es de 74,95 euros) que pertenecen a Vidorreta, una firma española nacida en La Rioja y que tiene un amplio abanico de propuestas diferentes».

Desde Calzados Vidorreta explican que fue todo «muy fortuito». «A través de nuestra agencia, ella las vio, le gustaron, se las enviamos, se las puso y se hizo una foto», recuerda Aurora, responsable de Comunicación de la empresa de Cervera. El resultado de la improvisada campaña de marketing fue inmediato, «ni pagando hubiéramos esperado esa repercusión», considera Aurora. Porque ese modelo de alpargata se agotó casi de inmediato y Vidorreta espera poder volver a servirlo a finales de la semana que viene. «Es la primera vez que tenemos este impacto mediático y, la verdad, ha sido fenomenal, ni aposta, siendo, además, algo fortuito», insiste Aurora.

Vidorreta es una marca que confecciona artesanalmente alpargatas desde 1979, que exporta a más de 50 países y que en el 2015 obtuvo el galardón Prenamo de la Asociación Nacional de Nuevos Diseñadores Españoles. No es la primera vez que Sara Carbonero marca tendencia con sus fotos en su perfil de Instagram, donde lo mismo muestra un plato con una ensalada de fruta que una bandeja de «torrijas de mamá» o posa de 'sport', muy 'cool' y 'casual' en una playa para, después, posar en una calle de París con una bicicleta clásica. También ha mostrado antes zapatillas Adidas y abrigos de Zara que no parecía mostrar por casualidad. El caso es que las tradicionales alpargatas riojanas, como campesinas de Vidorreta, están poniéndose de moda, ahora son signo de modernidad, y la muestra es el empujón que le ha dado Sara Carbonero no sólo a la marca Vidorreta, también al mercado de este calzado en general.