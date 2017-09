La FER alerta ante la posible 'tentación' de los municipios de subir los impuestos en el 2018 LA RIOJA LOGROÑO. Martes, 26 septiembre 2017, 00:49

La FER alertó ayer sobre una posible subida de impuestos municipales en el 2018. Los empresarios consideran que la «fuerte pérdida» de ingresos municipales, tras la sentencia que elimina el impuesto de plusvalías cuando no hay incremento de valor, podría llevar a los ayuntamientos a una «subida generalizada e indiscriminada» de las cargas fiscales de empresas y autónomos. La FER reclama a todos los municipios riojanos que reduzcan los gastos no productivos y no frenen las inversiones públicas que hacen crecer la economía. Recordó que el Tribunal Constitucional declaró en sentencia de 11 de mayo de 2017 «inconstitucional y nulo» el impuesto de plusvalías cuando se someten a tributación transmisiones de terrenos de naturaleza urbana en donde se verifique la inexistencia de incremento de valor. Durante el próximo trimestre, y de cara a la elaboración de los presupuestos municipales para el 2018 en los ayuntamientos, esta organización cree que «no pocos ayuntamientos tendrán la tentación de equilibrar y corregir sus cuentas aumentando de forma notable y generalizada las cargas fiscales que ya soportan las empresas, pequeños negocios y autónomos». Entre ellas citó, el IAE, IBI, ICIO, Vehículos de tracción mecánica e Incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.