Alberto Garzón se defiende de «las críticas de la derecha» por su boda en Cenicero Sonia Tercero El coordinador federal de IU y diputado del Congreso por Unidos Podemos, Alberto Garzón, celebró este pasado sábado la ceremonia civil en la localidad riojana LA RIOJA LOGROÑO Lunes, 28 agosto 2017, 22:28

Era un día muy especial, estaba feliz y así se sintió en Cenicero y lo hizo saber Alberto Garzón, a través de sus redes sociales. El coordinador federal de IU y diputado del Congreso por Unidos Podemos, que nació en Cenicero en 1985, regresó a su localidad natal para celebrar la ceremonia de su boda este pasado sábado. Al día siguiente continuó disfrutando de su estancia en La Rioja con su mujer Anna Ruiz.

Lo extraordinario de este asunto han sido los comentarios y las críticas que ha recibido después de su boda de las que Garzón ha decidido este lunes defenderse a través de su perfil de Facebook. El coordinador federal de IU ha dado las gracias primero por los comentarios y las felicitaciones y ha explicado que «han sido días muy especiales y felices para nosotros. Y es una alegría ver que tanta gente nos ha mandado muestras de cariño».

Además, ha añadido que «también ha sido sorprendente la cantidad de personas que han salido a defendernos ante todo tipo de comentarios absurdos. Os lo agradezco enormemente».

«Ya sabéis que en este país, pero en otros también, hay una derecha cavernícola que solo piensa en disparar al rojo», ha afirmado en dicho en la red social. «Hace unas semanas me criticaron por bañarme en una piscina, hace unos años por tener una bici y ahora por casarme. No pasa nada. Lo que les molesta es que la gente de izquierda pueda ser feliz y hacer vida normal. Eso con Franco no pasaba», ha asegurado.

Garzón ha apuntado lo siguiente sobre la celebración: «Nos hubiera gustado hacer una boda más discreta, pero ha sido imposible».

Según ha revelado a través de este escrito: «Durante varias semanas la prensa de derechas se hizo pasar por invitados de la boda para obtener información; otra se la inventaron -como el precio del menú, tres veces por encima del real-; e incluso el día de la boda se intentaron colar en el recinto en varias ocasiones. También nos amenazaron con boicotear la boda», ha dicho y, a esto último ha puntualizado que «ya está convenientemente denunciado».

Por otra parte, ha destacado «el trabajo que hizo la Guardia Civil y la Ertzaintza». Lo ha calificado de «estupendo», «y les estamos enormemente agradecidos». Al respecto, también ha querido hacer una reflexión: Siempre se antoja lamentable que haya que recurrir a la protección si uno es de izquierdas y conocido. Algún día la civilización llegará a la caverna y esto no será necesario».

Para terminar, ha escrito lo que se podría entender como una auténtica declaración de intenciones: «Por supuesto seguiré bañándome en piscinas y mares, yendo de viajes y organizando cuantas fiestas permita mi tiempo y economía personal. También me vestiré como me de la gana. En suma, haré lo que haría cualquiera. Pero lo más importante es que seguiré peleando contra los gürtel, sus jefes y su sistema. Por más que cavernícolas y voceros del régimen ladren. ;-)»

Como despedida: «Salud y República! Y gracias!»

Algunos de sus amigos en Facebook, como Julio Anguita ya lo han compartido.