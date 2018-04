Por qué y cómo ahorrar Carlos Gorría durante el taller que impartió ayer a los alumnos de 3º de la ESO. : / Antonio Díaz Uriel El BBVA imparte el taller 'Ahorramos' en el IES Comercio DIEGO MARÍN A. Logroño Jueves, 19 abril 2018, 14:13

Los alumnos de 3º de la ESO del IES Comercio de Logroño asistieron ayer al taller 'Ahorramos' impartido por Carlos Gorría, director territorial de la Zona Norte de BBVA, inmerso en la educación financiera que imparte la entidad. «Pretendemos explicar por qué es importante el ahorro, cómo es distinto dependiendo de las edades y por qué puede haber momentos en los que uno ha podido pensar en que no era necesario», explicó Carlos Gorría.

El taller contó con ejercicios prácticos como qué hacer para poder cambiar la consola de videojuegos o la pizarra del aula. «Los alumnos explican cómo poder hacerlo y aportan las conclusiones para que pueda haber un debate», expuso Gorría, advirtiendo de que «el ahorro es importante, no hay que esperar a jubilarse para empezar a ahorrar, entonces ya es demasiado tarde, hay que empezar desde joven, por eso es necesario que los niños empiecen a pensar que una pequeña parte de su economía debe servir para ahorrar».

Además, el director territorial de la Zona Norte de BBVA desveló a los jóvenes que el ahorro puede no ser solo de dinero, también de energía. «Del dinero que un niño puede recibir, puede ir guardando unos montoncitos con el objetivo de alcanzar una meta», señaló Gorría.

Entre los alumnos que recibieron el taller, todos de 15 años, el ahorro ya estaba asumido como algo normal para poder comprar aquello que ansían. Sergio Sáenz explicó que «ahorrar es guardar dinero para poder comprar algo que me gusta» y confesó que lo hace con asiduidad, unos 20 euros al mes, y así puede adquirir, por ejemplo, un videojuego. No obstante, apuntó que todavía es muy joven y «es muy pronto para empezar a ahorrar más». Aitor Padrones, otro alumno, también ahorra, «dos euros cada semana, más o menos, por si acaso -afirma- me surge cualquier cosa en el futuro o si me quiero comprar un balón de fútbol o unas zapatillas», aunque, igual que su compañero, todavía ve lejana la necesidad de ahorrar más.

Lucía Montes reconoció que no ahorra habitualmente pero lo intenta: «Lo que me da mi madre de paga y no lo gasto lo meto en una hucha, aunque al final me lo termino gastando». Ella compra ropa y chucherías. «Ahorrar significa guardar dinero para que, si en un futuro lo necesitas, no tener que pedirlo», explicó Lucía, consciente de su importancia y confesando que «yo soy incapaz de tener dinero y no gastármelo». Martín Morales, en cambio, reconoció que ahorra «bastante»: «Todas las semanas ahorro de lo que me dan de paga y así después me lo puedo gastar en lo que me gusta». Para él, «es importante ahorrar para que, si tienes un problema o quieres comprar algo, puedas usar ese dinero que has guardado, pero con cabeza».