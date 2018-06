Un ahogo para la cereza Aspecto que presentaban ayer unos cerezos en la vega del Iregua. / Miguel Herreros Los agricultores confían en que el tiempo mejore para que puedan salvar la cosecha de las más tardías, en una campaña que arrancó con retraso | Las lluvias han dado al traste con las variedades tempranas PILAR HIDALGO Sábado, 16 junio 2018, 15:06

Tarde y mal. La temporada de la cereza ha arrancado con perspectivas pesimistas en La Rioja. «Está siendo un año desastroso, el peor que recuerdo», apunta el presidente de la Sociedad Cooperativa del Cidacos en Quel, Pedro Martínez.

Tanto en La Rioja Baja como en el valle del Iregua la recolección del fruto del cerezo comenzó en torno al 1 de junio con quince días de retraso respecto al 2017 y muy exiguo producto, como consecuencia de las continuadas precipitaciones durante las últimas semanas. «El agua se lo ha cargado todo», admite Martínez. «Algunos incluso han preferido dejar las cerezas en el árbol para poder cobrar el seguro», agrega la técnico de la Cooperativa de Albelda de Iregua, Alba Bumedyan.

Con las variedades más tempranas «perdidas» y las intermedias «con mucha fruta rajada», los agricultores de ambas zonas esperan que en las próximas jornadas por fin escampe y puedan salvar al menos la cosecha de las más tardías.

Apenas 120 kilos

Y es que basta un ejemplo para evidenciar la falta de producto. El pasado lunes en la Cooperativa de Albelda entraron apenas 120 kilos de cerezas, cuando en estas fechas lo más normal sería recibir entre 2.000 y 3.000 kilos.

La carencia de esta fruta podría tirar de los precios para arriba, pero según afirma Bumedyan, esto tampoco está ocurriendo ya que la cereza que se recoge es «de mala calidad y presenta problemas de conservación».

«En La Rioja no exportamos cerezas, pero en otras zonas como Aragón y Cáceres sí. Pero este año no la están sacando al exterior porque contiene un exceso de agua y no aguanta el viaje», explica la técnico de la cooperativa albeldense, quien abunda en que, pese a la escasez de cereza, «está sobrando en el mercado nacional». «El consumidor no la quiere porque no aguanta y los precios son una ruina», asegura.

Esta aciaga cosecha llega en el entorno de Quel después de que en la pasada temporada «a la más tardía le afectara la piedra», recuerda el presidente de la Cooperativa del Cidacos. «Aunque en el 2017 al menos pudimos coger lo más temprano», indica. Martínez confía en que la situación se pueda revertir en las variedades más tardías, puesto que de lo contrario «este año el tiempo se va a llevar por delante toda la cosecha».

Para consuelo, en Albelda «la cereza tampoco representa un cultivo fuerte», expone la técnico de su cooperativa. «No llegará ni al 5% de nuestra producción», precisa. Ahora este área vive de la pera conferencia y del melocotón para industria y si aquí la cereza se mantiene es «por tradición».