Agua de riego que no llega a su destino Miembros de la Comunidad de Regantes del Tirón Rioja Alta posan al borde de la balsa de Tirgo, que se encuentra al 30%. :: D.M.A. La Comunidad de Regantes del Tirón Rioja Alta denuncia que la CHE no gestiona el canal «de la forma correcta» DIEGO MARÍN A. BAÑOS DE RIOJA. Domingo, 27 agosto 2017, 11:47

La balsa de riego de la Comunidad de Regantes del Tirón Rioja Alta, situada en Tirgo, se encuentra al 30% y hasta hace pocos días -denuncian sus miembros- ni siquiera llegaba agua por los canales. Uno de los motivos es la colocación de presas no autorizadas que desvían el agua hacia acequias de agricultores vecinos, pertenecientes a otras comunidades de regantes. La mirada se cierne sobre las comunidades vecinas de Baños de Ebro, Zarratón y otra de Tirgo. La del Tirón ha denunciado lo sucedido ante la Guardia Civil, ha informado al Gobierno de La Rioja y al delegado del Gobierno, pero ayer quiso hacer una denuncia pública.

Junto al presidente de la Comunidad de Regantes del Tirón Rioja Alta, Gerardo Fresno, acudieron los alcaldes de Cuzcurrita (Ramón Urrecho) y Sajazarra (Óscar Fresno), así como agricultores y socios de Cihuri, Anguciana y Tirgo, localidades que aglutina la entidad. «Una de las prácticas que hacen en las salidas del canal que abastece a la margen izquierda del Najerilla es que ponen unas tablas tajaderas que impiden el paso de agua a nuestras instalaciones», denunció Gerardo Fresno, revelando que por este motivo han llegado a estar quince días sin suministro de agua, calculando que, en total, no les ha llegado ni la mitad de las aguas que les corresponde. Y aunque no saben quién lo hace, pero lo sospechan, afirman que «el problema lo tenemos con quien permite que esto ocurra, el jefe de explotación del Canal del Najerilla, que depende de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), porque nosotros no podemos vigilar continuamente», advirtió Gerardo Fresno.

Consultada por Diario LA RIOJA, la CHE admitió ayer tener «constancia» de estos hechos, anunció que «se va a incrementar la vigilancia» e informó de que «en la medida de lo posible, se dará el agua que les corresponde por cupo a estos regantes, y, si hay sobrante, incluso más». «La gestión del canal y sus acequias no se está realizando de la forma correcta», criticó Fresno, a cuya comunidad corresponden 715.000 metros cúbicos del agua y afirmó haber recibido 340.000. «Nos falta más de la mitad del agua que la CHE tenía previsto aportarnos y vemos que, arriba, otras balsas están llenas». Y el perjuicio es «terrible» al haber tenido que restringir el riego.