«Ahora, la agricultura está mucho más profesionalizada»

Vecina de Alcanadre, Adelfa Gómez cree que las mujeres que trabajan en el campo están «cada vez más preparadas»

Agricultora, de las que se suben al tractor y les gusta trabajar en el campo. Así se define Adelfa Gómez, una vecina de Alcanadre que, como ella dice, lleva toda la vida trabajando en las tierras de la familia. «Aunque con papeles, desde principios de los noventa», apostilla.

Gómez conoce perfectamente cómo han cambiado las condiciones de aquellos que se dedican al sector agrario. Admite que poco o nada tiene que ver la manera en la que se realizaban las labores hace unos años a las de ahora. «Está todo mucho más profesionalizado y mecanizado», asegura.

En su opinión, el papel de la mujer en el sector agrícola siempre ha sido muy relevante. «Las mujeres han sido el motor del mundo rural porque, además de trabajar en el campo, hacían las tareas domésticas y cuidaban a los hijos», afirma. Eso sí, Gómez reconoce que muchas de ellas no estaban dadas de alta en la Seguridad Social. «La mayoría, no», asegura. Es ése otro de los aspectos en los que la vecina de Alcanadre cree que se aprecia la evolución del sector. «Ahora, están mucho más preparadas y hay ingenieras, enólogas...», enumera. «Han tenido muchas más opciones de formarse que antaño y eso se nota», apostilla Gómez, quien lanza también un dato a tener en cuenta: «El 11% de las explotaciones agrarias actuales son de mujeres».

La agricultora lleva en el sector desde aproximadamente 1993, pero antes ya ayudaba a su familia. «Me acuerdo de que con 11 o 12 años ya bajaba al campo a coger espárragos», cuenta. «Es que entonces iba toda la familia junta: el padre, la madre, los niños y los abuelos», continúa. «Eso también ha variado», remata.

Pero hubo un momento en el que Adelfa Gómez decidió tomar las riendas. «Un año en el que a las viñas le afectó mucho el mildiu y mi padre estaba enfermo, no me lo pensé y decidí encargarme de su hacienda», rememora. Desde entonces, no ha parado. «Siempre hay algo que hacer» sentencia. En cuanto a los cultivos, esta vecina de Alcanadre opina que antiguamente se trabajaban mucho más los productos de huerta que ahora. «Había más tomates, pepinos y lechugas», expone Gómez, quien se alegra también de que en la actualidad exista mucha más investigación en este sector.

Igualmente, y en lo que se refiere a las contrataciones, esta agricultora se alegra de que, de un tiempo a esta parte, esté todo más controlado. «Quizás antes la gente se escaqueaba un poco más a la hora de dar de alta en la Seguridad Social a un trabajador, pero ahora todo el mundo lo hace de manera legal y así es como debe ser», recalca.

Gracias a todos estos cambios, Gómez concluye que las condiciones de los trabajadores del campo son mejores ahora que antes. «Además, el trabajo es más llevadero porque hay más maquinaria y te labras una hectárea de viñedo en una hora», afirma. «Aparte, las nuevas tecnologías también nos echan un mano merced, por ejemplo, a las aplicaciones que predicen la metereología», añade la de Alcanadre, quien de cara al futuro tiene claro cuál debe ser el propósito que se debe perseguir. «Lo primordial es que nuestros cultivos se puedan vender a un precio justo», solicita.