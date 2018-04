Los agentes reclaman un pacto de estado y no «acuerdos puntuales» La FER aboga por una alianza política y social que dé estabilidad al sistema, mientras UGT y CCOO atribuyen la subida del 1,6% a «la movilización de la calle» M. J. GONZÁLEZ LOGROÑO. Sábado, 28 abril 2018, 09:34

La patronal y los sindicatos más representativos de La Rioja valoraron ayer la subida de las pensiones, pero criticaron que se haya generado por «un acuerdo entre el PP y el PNV», cuando es una materia que requiere convenios políticos y sociales al máximo nivel.

Para el presidente de la Federación de Empresarios de la Rioja (FER), Jaime García-Calzada, cualquier acuerdo que se produzca en materia de pensiones no debe de responder a «una negociación puntual», sino que debe derivar de «un verdadero pacto de estado entre las formaciones políticas y los agentes socioeconómicos que ofrezca estabilidad a largo plazo al sistema público de pensiones».

Para UGT de La Rioja, «las movilizaciones que hemos desarrollado junto a CCOO han dado resultados y estos se han trasladado al diálogo político». «Sin nuestras movilizaciones no hubiera sido posible el acuerdo entre el Gobierno y el PNV para subir las pensiones conforme al IPC», reivindica su secretario general, Jesús Izquierdo. Sin embargo, estas medidas «no son suficientes» y, además, «no tienen en cuenta otras reivindicaciones, como la derogación del factor de sostenibilidad que, aunque se aplaza, sigue siendo un elemento de recorte de las pensiones». En este sentido, Izquierdo reclama «un acuerdo de pensiones que no esté al albur de los Presupuestos y para ello necesitamos recuperar la cláusula de revisión salarial automática, de forma que no dependa de nadie más que de la Ley y, si es posible, de la Constitución, por lo que precisamos una reforma constitucional que lo garantice».

LAS FRASES Jaime García-Calzada FER «Necesitamos un pacto de estado entre los políticos y los agentes sociales» Jesús Izquierdo UGT de La Rioja «La revisión salarial se debe garantizar por Ley y a través de la Constitución» Jorge Ruano CCOO de La Rioja «Las pensiones no pueden depender de los vaivenes del gobierno de turno»

Por su parte, el secretario general de CCOO de La Rioja, Jorge Ruano, subraya que el acuerdo PP-PNV es «fruto de la presión de la calle» y, aunque «es un avance positivo, no corrige el problema de fondo» porque «demora la aplicación de la reforma unilateral del 2013». Ruano añade que las pensiones «no pueden estar sometidas al vaivén de las necesidades del gobierno de turno». «Resulta imprescindible retomar el Pacto de Toledo, en el que CCOO hará sus propuestas sobre cuánta riqueza que genera este país se debe destinar a mantener y garantizar el sistema», concluye.