El PP afirma que los mensajes socialistas «no se ajustan a lo real» Viernes, 13 abril 2018, 00:00

El PP respondió ayer a las declaraciones de Raúl Juárez acusando al PSOE de lanzar «un nuevo ataque gratuito que no se sustenta ni en datos ni en la realidad asistencial». Según los populares, el de ayer fue «un nuevo episodio en esta espiral de ataques sin ningún sentido a los que acostumbra esta formación política, utilizando de manera irresponsable la salud de los riojanos como arma arrojadiza». Asimismo, la formación que sustenta al Gobierno riojano insistió en que los mensajes que lanzó el PSOE «no se ajustan a la realidad», al tiempo que pidió a los socialistas que no sigan utilizando «de manera demagógica la sanidad para tratar de desgastar al Gobierno regional». No obstante, añade el PP, «los riojanos conocen de primera mano la realidad de la sanidad riojana y su alta calidad».