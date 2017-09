La UR advierte al Parlamento de que bajar el umbral de votos no garantiza la entrada de más partidos El catedrático Ricardo Chueca, durante su última comparecencia en el Parlamento. :: Díaz Uriel El informe encargado al catedrático Ricardo Chueca para abordar la reforma de la Ley Electoral desaconseja disminuir el número de diputados del hemiciclo TERI SÁENZ Logroño Lunes, 25 septiembre 2017, 13:50

Una rebaja de la barrera de apoyos exigida para obtener representación en el Parlamento de La Rioja y que ahora se sitúa en el 5% no garantizaría por sí misma la entrada de nuevos actores políticos en hemiciclo. Así se recoge entre las conclusiones del informe encargado por la Cámara regional a la Universidad de La Rioja para analizar técnicamente el rendimiento de la vigente Ley Electoral que data de 1991 ante una virtual reforma en la que trabaja la comisión institucional de la Cámara. En el prolijo estudio firmado por Ricardo Chueca al que ha tenido acceso Diario LA RIOJA y que servirá de guía no vinculante del resultado final, el catedrático de Derecho Constitucional y uno de los mayores expertos en la materia se reafirma en lo que ya avanzó ante sus señorías en junio: el análisis en base a resultados pasados, obtenidos con una barrera establecida, no aseguran su reproducción en un escenario futuro con una modificación de ese umbral.

La consideración modula así la opinión compartida (con matices) entre los cuatro partidos que integran la comisión y los extraparlamentarios, según la cual bajar el listón facilitaría la presencia de más fuerzas dibujando un hemiciclo aún más plural.

Simulación del 3%

«La actual cifra de diputados sitúa el tamaño de la Cámara al límite de su capacidad de representatividad»

Una simple simulación para los comicios del 2019 basada en el 3% de votos sobre los resultados del 2015 concedería un escaño al PR+ y otro a IU a costa del que perderían C's y el PP, pero «el sistema de primas y penalizaciones actúa en función de un amplio y complejo conjunto de factores», matiza también el estudio constatando que «el nivel de desproporcionalidad del sistema electoral riojano está dentro de unos niveles admisibles».

El trabajo de Chueca, que hoy vuelve a comparecer ante el Parlamento para detallar sus reflexiones, repara asimismo en otro de los parámetros medulares del cambio electoral imbricado en la reforma del Estatuto también en marcha: la posible mengua del número de diputados por la que algunos partidos apuestan. «No hay datos que aconsejen alterar la horquilla estatutaria actual», reflexiona sobre un número de escaños consensuado actualmente en 33 a partir de un margen fijado en un mínimo de 32 y 40 como tope. Y agrega: «Se posibilita un margen de ajuste hacia arriba muy amplio y no es aconsejable la rebaja de la cifra mínima, que ya sitúa el tamaño de la Cámara al límite de su capacidad de representatividad y colegialidad».

Advirtiendo de que las modificaciones que puedan operarse en la Ley Electoral «son responsabilidad de las instituciones competentes», el informe se limita a constatar técnicamente las fortalezas y debilidad del actual sistema.

Así, el catedrático reconoce la oportunidad de una adaptación al resto de normativa y la tendencia actual. «Las magnitudes relacionadas con la competitividad y el grado de fragmentación (electoral y parlamentaria) parecen indicar vectores de cambio como consecuencia de la volatilidad electoral reflejada en los comicios del 2015, con algún indicador previo en el 2011». «Hasta ahora -añade- el sistema riojano ha respondido eficazmente frente a ese nuevo escenario electoral, siendo especialmente llamativa su capacidad de reducir la fragmentación».