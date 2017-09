Las adopciones viven sus horas más bajas El 'cierre' de fronteras en los procesos internacionales y las dificultades para encontrar el perfil demandado por parte de los padres provoca el retraimiento de las familias MARÍA CASADO Martes, 26 septiembre 2017, 08:39

La adopción es un premio con dobles ganadores: padres e hijos. Sin embargo, esta opción de formar una familia cada vez arroja menos casos de éxito. Los números son elocuentes: caen en picado en los últimos años, y lo hacen tanto en adopción nacional como en internacional. Así, por ejemplo, en la primera mitad de este año en La Rioja se han constituido tres adopciones nacionales y cinco internacionales. El curso anterior, en 2016, los datos fueron más bajos aún: una nacional y cuatro internacionales. En 2015 se culminaron seis de carácter nacional y cinco internacional. Echando la vista un poco más atrás, en 2009 se sellaron 41 nacionales y en torno a la veintena internacional.

«Todo tiene su causa y conviene diferenciar entre lo que sucede en la adopción internacional y la nacional», explica Celia Sanz, directora general de Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja. Así, en el plano internacional, «los países de origen están cerrando fronteras, en algunos casos porque ha habido situaciones caóticas o bélicas, tipo Etiopía, pero en general la mayoría lo que están haciendo es potenciar sus políticas de protección a menores, incentivando mucho la adopción nacional y desincentivando la internacional con el objetivo de mantener a sus nacionales».

Esto no significa que adoptar en el extranjero sea imposible, pero, como precisa Sanz, «además han modificado los perfiles de niños para ser adoptados y lo que ofrecen son menores que o tienen una discapacidad o ciertas dificultades o enfermedades, lo que se ha llamado 'necesidades especiales'».

Esta situación ha provocado que muchas familias se retraigan de este tipo de adopciones y haya un notable desequilibrio entre el número de expedientes de familias dispuestas a adoptar y el de los niños adoptables 'sanos' menores de seis años, lo que trae como efecto inmediato el aumento de los tiempos de espera. Con todo ello, «cada vez las familias se están replanteando más la adopción; los plazos se están alargando y hay quien después de tantos años de espera anula la solicitud porque se ven mayores, apunta Mónica Giacomozzi, de la Comisión de Adopciones de AFAAR (Asociación de Familias Adoptantes y de Acogimiento de La Rioja).

Desde AFAAR, como miembros de la federación española CORA (Coordinadora de Asociaciones de Adopción y Acogimiento) reclaman sobre todo al Esotado que informen con claridad a las familias de los perfiles de niños y niñas actualmente adoptables y que se desestimen los ofrecimientos para menores de cinco años sin necesidades especiales. Reclaman también que se haga pública la información sobre el número de expedientes tramitados en cada país y que se estudien con carácter urgente soluciones para los expedientes en curso en el caso de algunas OAA (Organismos Acreditados para la Adopción Internacional), anteriormente llamados ECAI, que no pueden mantenerse en funcionamiento en las actuales circunstancias. «En La Rioja la situación es como en el resto de España: complicada», admiten en AFAAR.

Las nacionales, en caída

Respecto a las adopciones nacionales, los datos son más rácanos aún que los de internacional, si bien nunca llegaron a ser tan altos. En este sentido, tal como afirma la directora general Celia Sanz, «no es habitual que las familias desistan porque sí: lo hacen bien porque ha nacido entre tanto un hijo bien porque han conseguido una adopción internacional...».

Sin embargo, también hay aspectos comunes con lo que sucede en el ámbito internacional: apenas hay 'oferta' de niños de cero a tres años y sin perfiles especiales. «En la mayoría de los casos son menores que están en situación de desprotección y muchos de ellos, aunque no hablamos necesariamente de discapacidad, tienen circunstancias especiales», señala Sanz. Lo cierto es que «hay muchos menores que quieren ser adoptados pero que no encuentran familia; lo afirmamos siempre desde el respeto a las decisiones de las familias, pero la verdad es que no hay tantos niños con perfiles 'normalizados' para ser adoptados, pero sí con características especiales».

Ante la realidad actual, «estamos trabajando para incentivar que más gente se apunte a las adopciones porque en los últimos años también se ha frenado el número de solicitudes de familias interesadas, en parte, también por efecto de la crisis económica», destaca la directora de Servicios Sociales. Y añade: «Este año parece que repunta la solicitud de información, pero habrá que ver si luego siguen adelante en el proceso».

Lo largo del proceso

Mónica Giacomozzi, de la Comisión de adopciones de AFAAR, también habla de caída en la demanda. «Últimamente recibimos muy pocas peticiones de información», admite. Cuando llegan «les explicamos cómo está la situación para no crear falsas ilusiones, pero por supuesto que no les disuadimos, al contrario, les animamos». Su experiencia le dice que «no es imposible adoptar a un niño pequeño y sano, pero casi; no es un planteamiento real a día de hoy».

En lo que ambas también coinciden es en lo largo que resulta el proceso. «En internacional, ahora mismo son muy largas las esperas, pero hay que relativizar, porque depende de lo que se busque: parejas de hermanos o niños un poco más mayores, así como los que tienes características especiales, hacen que los tiempos se reduzcan notablemente», indican desde AFAAR. La directora general de Servicios Sociales reconoce los plazos largos porque es un procedimiento que requiere una tramitación extensa por protección del menor. ¿Se podría agilizar?: «En ello se va a trabajar, hemos tenido varias reuniones en el Ministerio para modificar precisamente ese reglamento y poder acelerarlo», adelanta.

Con todos estos ingredientes surge una pregunta: ¿la gestación subrogada se posiciona como la opción elegida en detrimento de la adopción? «La subida de los casos de gestación subrogada y la bajada de la adopción han sido casi paralelas... Podría estar relacionado», admite Giacomozzi de AFAAR.