Adiós al Día del Pueblo Gitano: «No tenemos nada que celebrar» Jiménez Gabarri, en una foto de archivo / L.R. La Asociación de Promoción Gitana no celebrará el Día Internacional del domingo: «No se hacen políticas sociales para nosotros», denuncian ROBERTO G. LASTRA Logroño Viernes, 6 abril 2018, 12:28

«No tenemos ilusión ni nada que celebrar el domingo, Día Internacional del Pueblo Gitano». El presidente de la Asociación de Promoción Gitana de La Rioja, Enrique Jiménez Gabarri, ha denunciado que «no se hacen políticas sociales para nosotros y el I Plan Integral de la Población Gitana, que se firmó en el 2015 con 126 medidas en todas las áreas no ha servido para nada se ha quedado en el papel«.

Jiménez Gabarri ha criticado que hace dos meses el Gobierno de La Rioja anunciaba una nueva etapa. «Que nos digan cuál es porque no han hecho nada, no hemos tenido ni siquiera una reunión. Esta es la nueva etapa, la de no tener ilusión y nada que celebrar», ha insistido el presidente de la asociación, que cuenta con 2.900 asociados.

Jiménez Gabarri ha reclamado valentía a los políticos, a los que ha recordado de que «ya vale de la foto con la sonrisa en la cara».

«Queremos que la sociedad riojana y las instituciones sepan porqué no tenemos nada que celebrar», explicó el presidente de la entidad antes de ceder la palabra a cuatro mujeres gitanas de varias zonas de la comunidad, como Pilar Gabarri, de Nájera; Mari Jiménez Gabarri, de Santo Domingo; Conchi Jiménez, de Islallana; y Ana Isabel Jiménez, de Logroño, que han llamado la atención sobre los problemas del pueblo gitano en educación, sanidad, empleo, vivienda... «Hay mucho racismo todavía y nadie quiere alquilarnos o vendernos casas ni nadie te da trabajo», se ha lamentado Pilar Gabarri.