«¿Qué adelantamos teniendo muchas sentencias para enmarcar porque no se ejecutan?» Marca, ayer en su despacho del Palacio de Justicia. «Si en La Rioja se creasen cuatro nuevas plazas de planta, la Justicia iría como un tiro»Javier Marca Presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja L.J.R. LOGROÑO. Jueves, 19 abril 2018

El presidente del TSJR, Javier Marca, presentó ayer su primera memoria anual en la que, como su predecesor, volvió a exigir la ampliación de la planta judicial de La Rioja para ofrecer un servicio de calidad, reducir las tasas de pendencia y paliar el atasco de los juzgados de lo Penal.

- En su memoria reclama un magistrado más para la sala de lo Contencioso del TSJ, otro para la Audiencia Provincial, el Juzgado de lo Penal 3 y un octavo de Primera Instancia. ¿Redundarán todas esas demandas en un mejor servicio de la Justicia en La Rioja?

- Por supuesto. Hay Tribunales Superiores de Justicia que necesitan 50 plazas o 60 o 100. Nosotros sólo necesitamos y pedimos cuatro. Si en La Rioja se creasen cuatro plazas de planta, la Justicia iría como un tiro.

- La petición de la creación del Juzgado de lo Penal 3 de Logroño es un histórico de las memorias del TSJ. Ha apuntado que 'de facto' existe pero, ¿que supondría su existencia de pleno derecho?

- En la actualidad es algo temporal. Nosotros reforzamos los juzgados de lo Penal con los destinos de seis meses que nos autoriza el Consejo General del Poder Judicial, con un compañero que hace su trabajo y que, además, refuerza los penales. Pero no es un magistrado a tiempo completo. La creación de ese juzgado supondría que contara con toda la dotación de personal, de juez y de letrado de la Administración de Justicia y, además, implicaría no enviar ahí el refuerzo y poder gastar el presupuesto en otras materias. Tenemos un presupuesto limitado y no podemos designar un sustituto o un refuerzo si no hay capacidad económica.

- ¿Y permitiría reducir el volumen de ejecutorias pendientes en esos juzgados?

- Efectivamente esos juzgados tienen un gran volumen de ejecutorias en tramitación. Uno de ellos ha conseguido reducirlo notablemente, pero al otro aún le quedan muchas. Ese volumen de tramitación supone un esfuerzo de trabajo de los funcionarios y del juez de resolución. Qué adelantamos si tenemos muchas sentencias y muy bonitas si luego las tienen que enmarcar porque no se ejecutan. La labor de ejecución es tan importante como la de enjuiciamiento, por eso hay que lograr el Juzgado de lo Penal 3, porque hay un gran volumen de entrada y de ejecutorias.

- En el último año ha aumentado el número de causas pendientes. ¿Es una cifra asumible?

- El aumento de la pendencia no es muy relevante. Resolvemos casi el mismo número de asuntos que los que entran pero el problema es que la tasa de pendencia es superior a la nacional y hay que intentar rebajarla. Eso se logra 'poniéndose las pilas', algo que ya hacen los jueces, o mediante la creación de más plazas en La Rioja. Aquí no se ha creado ninguna desde hace siete años.

- ¿Hay algún delito que preocupe especialmente al presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja?

- Los que más preocupan son los complicados de investigar, los que exigen grandes medios personales y materiales, los macroprocesos, porque producen una gran distorsión ante la necesidad de proveer esos recursos. Suponen un esfuerzo adicional ya que, en caso de que un juzgado no pueda instruir todo al tener que afrontar muchas declaraciones o muchos documentos que analizar, hay que reforzarlo. Afortunadamente no hemos tenido macroprocesos ni tenemos causas en las que se haya llevado a juicio oral o se haya sentenciado por casos de corrupción.