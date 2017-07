Los acusados del 14N rechazaron un pacto con el fiscal para evitar la prisión Merino y Alberdi agradecen el apoyo recibido antes de entrar en el Palacio de Justicia el 15 de mayo. / J.M. El Ministerio Público ofreció a Pablo Alberdi y Jorge Merino dos años y seis meses de cárcel, respectivamente, a cambio de asumir su culpabilidad LUIS J. RUIZ Martes, 4 julio 2017, 23:19

Hay una máxima del mundo jurídico que asegura que más vale un mal acuerdo que un buen juicio. El intento de alcanzar un sentencia de conformidad se materializa habitualmente poco antes de entrar a juicio. Hablan la defensa, la acusación particular (si la hay) y la fiscalía y esta propone una condena menor de la solicitada inicialmente a cambio de que los acusados asuman su responsabilidad.

El 16 de mayo la Audiencia Provincial de La Rioja intentó ese acuerdo en el proceso que se sigue contra tres jóvenes acusados por los incidentes registrados en Logroño durante la huelga general del 14 de noviembre del 2012. Las peticiones del fiscal han ido cambiando a lo largo del tiempo: primero cinco años y medio para Pablo Alberdi, siete para Jorge Merino y cuatro para el tercer acusado; luego siete, nueve y cuatro años, respectivamente; y finalmente seis años y 9 meses, dos años y cuatro años.

El intento de la fiscalía no terminó de cuajar. Funcionó con el tercero de los acusados (I.I.) que prefirió aceptar la oferta de la Fiscalía, evitar llegar al juicio y enfrentarse a la pena completa y asegurarse que no entrará en prisión. Para firmar, tuvo que asumir íntegra la versión del fiscal. El acuerdo se oficializará el 9 de abril del próximo año, al inicio de la vista oral que sí sentará en el banquillo a Pablo Alberdi y a Jorge Merino.

Tanto Alberdi como Merino rechazaron la propuesta del Ministerio Fiscal. Al primero le ofreció, a cambio de aceptar unos hechos que él siempre ha negado, dos años de prisión, lo que en todo caso evitaría su ingreso en prisión. Al segundo, 6 meses de prisión (que tampoco cumpliría).

«Ambos se han negado a reconocer unos hechos en los que no han participado. Tienen derecho a defender su verdad y es lo que han decidido», explica Henar Moreno, letrada de Jorge Merino. «Siempre han defendido que no hubo incidentes provocados por los manifestantes, que fueron hechos aislados y que hubo una carga desmesurada por parte de la Policía Nacional. Ellos son las cabezas de turco», completa la letrada. «Se ven con fuerza moral. Les he dicho que tienen mucho valor. Defienden que no han cometido los hechos y consideran que en el juicio pueden demostrarlo», añade Endika Zulueta, letrado de Pablo Alberdi.

Los dos abogados reconocen que no es lo normal, que en muchas ocasiones, independientemente de la culpabilidad o inocencia, el acusado acepta cualquier acuerdo para evitar el juicio. «Eso refleja una clara falta de confianza en la Justicia. Cuando te imputan un hecho las posibilidades de defensa son limitadas y antes de jugarte enormes penas acabas reconociendo hechos que no has realizado», dice Moreno.

En este proceso, coinciden los dos letrados, se produce, además, una inversión de la carga de la prueba. En derecho penal, quien acusa tienen que demostrar la responsabilidad del imputado, pero aquí, dicen Moreno y Zulueta, es al revés. «La defensas tenemos una prueba diabólica. Hay vídeos de lo que pasó y jugamos contra la presunción de veracidad de la policía. Tenemos que demostrar que son inocentes», dice la letrada riojana. «¿Cómo demuestras que tú no has hecho algo?», se pregunta Zulueta, que en cualquier caso confía en «una sentencia absolutoria» para poner el punto final a cinco años de incertidumbre.