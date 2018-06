El acusado de intentar matar a su madre acepta siete años de cárcel

Un joven de 31 años ha aceptado hoy una pena de siete años de cárcel por un delito de homicidio y otro de robo con violencia, ambos en tentativa, por apuñalar a su madre en Villamediana de Iregua.

La Audiencia Provincial de Logroño ha celebrado la vista de conformidad por unos hechos ocurridos en abril del año pasado.

El acusado, a quien el fiscal pedía inicialmente 14 años de cárcel, ha aceptado una pena de cinco años y medio por el intento de homicidio y otro año y medio por el robo con violencia.

En ambos delitos concurre la circunstancia atenuante de anomalía o alteración psíquica del encausado, quien tenía una adicción al juego que afectaba su comportamiento, y la agravante de parentesco.

El hombre no podrá acercarse a menos de cien metros de su madre durante un plazo de ocho años y tendrá que indemnizarla con 169.985 euros por las lesiones causadas y las secuelas.

Además, tendrá que abonar al Servicio Riojano de Salud (Seris) los costes económicos de la asistencia sanitaria prestada a su madre.

Los hechos tuvieron lugar el mes de febrero del 2017 en una vivienda de Villamediana de Iregua.

El acusado y su madre habían compartido vivienda en un edificio de la calle Luis Ortún de Villamediana hasta que la convivencia se enrareció por «la afición al juego del acusado», dice el fiscal, que asegura que gastaba «importantes cantidades de dinero». En el 2012, el ahora procesado abandonó la vivienda de la madre después de que ésta le denunciara «por la desaparición de unas joyas y dinero», sucesos que se repitieron posteriormente y que llevaron a la progenitora a cambiar la cerradura de la vivienda en marzo del 2016.

El día de los hechos, apenas un mes después de que también le sustrajera la cartilla bancaria que finalmente le devolvió, A.E.V. se presentó a primera hora de la mañana en la vivienda de su madre para recoger las llaves del piso que ésta tenía en Vitoria. Según habían acordado los dos, el hijo acudiría a la capital alavesa para supervisar los trabajos de pintura que había encargado.

A priori, todo transcurría con normalidad: el acusado recogió las llaves y estuvo durante unos minutos con su madre. Pero poco después «quiso merodear por la casa para registrar y buscar algo de dinero», sostiene el fiscal. Esa «actitud esquiva y extraña» sorprendió y alertó a su madre, ya acostumbrada a situaciones similares.

«¿Qué me has cogido esta vez?»

Con el autobús que debía trasladar al acusado a Vitoria a punto de salir, la madre concluyó que «su hijo no tenía intención de viajar» y tras presumir que había escondido algo entre sus ropas se lo reprochó «gritándole «¿Qué me has cogido esta vez? ¿Qué llevas allí?» En ese momento, A.E.V. se hizo con un cuchillo entre los 18 y los 20 centímetros de hoja de la cocina y, dice la acusación, «se lo clavó a su madre en el costado tirándola al suelo de un empujón». Durante el forcejeo, «se rompió el mango del cuchillo y el filo se quedó clavado en el abdomen de la mujer».

Poco después, el hijo se dirigió de nuevo a la cocina, «probablemente para buscar otro cuchillo», sospecha el fiscal, pero la madre consiguió «salir al exterior de la vivienda» y pedir auxilio. Uno de los vecinos del inmueble apareció en el rellano y al encontrarse esa escena entró al piso de la víctima y le pidió a su hijo una toalla que «le facilitó tranquilamente». A.E.V. volvió otra vez al interior de la casa de su madre y se organizó «el dinero que había sustraído, guardando 500 euros en su cartera y escondiendo unos 690 en una porcelana». Poco después llegaron la policía local y la Guardia Civil, que le detuvieron sin resistencia.

La víctima fue trasladada de urgencia hasta el hospital San Pedro de Logroño, donde fue intervenida quirúrgicamente y tuvieron que extirparle el bazo y el riñón izquierdo. Apunta la Fiscalía que «de no haber recibido perentoria asistencia, hubiera fallecido en unos minutos».