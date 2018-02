El PP acusa a la oposición de acordar de «tapadillo» un sueldo para los diputados Garrido plantea equiparar las retribuciones de sus señorías y los grupos del Parlamento tras la rebaja de sueldo de la presidenta acordado por Cs y PSOE con apoyo de Podemos E. SÁENZ LOGROÑO. Martes, 20 febrero 2018, 00:05

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento, Jesús Ángel Garrido, censuró ayer la «falta de transparencia» de la oposición al abordar la profesionalización de la Cámara y haber aprobado de «tapadillo» un aumento del 33% del Presupuesto del hemiciclo -que pasará de los 5.271.412 euros previstos inicialmente a 7.007.412- para implementar un sueldo a los diputados la próxima legislatura. A su juicio, la propuesta «ni es una prioridad para los riojanos ni es momento de abordarla», por lo cual invitó al conjunto de los partidos a introducir esta cuestión en sus respectivos programas y explicar sus intenciones al electorado.

El dirigente popular ejemplificó la «cobardía» al respecto del resto de las formaciones en el hecho de que no enmendaran las Cuentas de La Rioja, de donde se nutren las del Parlamento, «porque saben que yerran y no se atreven a decir de dónde retraerán el dinero». Tras acusar directamente al PSOE por «no dar la cara» y escudarse en Cs a quien también acusó de «forzar» la situación, argumentó que la actividad parlamentaria ya está «razonablemente financiada» con 1,6 millones anuales destinados a la labor de los grupos más otros 327.000 en concepto de indemnizaciones a sus señorías en función de su tarea. «Da la sensación de que cuando algunos hablan de falta de dinero van con una mano delante y otra detrás, cuando no es así», criticó para afear que «los que más se quejan son precisamente los que más reciben». «Es un debate bizantino plantear si se cobra con cargo a los gastos de personal o a través de los grupos, porque el dinero sale al final del mismo sitio: los impuestos de los riojanos», remachó.

Niños malcriados

Jesús Ángel Garrido Portavoz del PP en el Parlamento «Cuando algunos hablan de falta de dinero parece que van con una mano delante y otra detrás, cuando no es así»

Garrido aludió aquí a la rebaja en 16.000 euros del sueldo de la presidenta del Parlamento -la única figura que cobra del capítulo I- consensuada por PSOE y Cs en una enmienda transaccional aprobada con el voto a favor de Podemos en el debate del proyecto de Ley de Medidas Fiscales Administrativas y que la sitúa al nivel retributivo de los portavoces. «El PP no acepta este tipo de presiones», aseveró su portavoz instando a la oposición a «volver a la senda del respeto de las instituciones» y tachando de una «pataleta de niño malcriado» la medida contra la segunda autoridad de la comunidad. «Ana Lourdes González trabaja mucho y bien y es una presidenta neutral», defendió.

Consumado el recorte de la nómina de la máxima representante del hemiciclo, Garrido anunció la presentación de una iniciativa en la Junta de Portavoces encaminada a abrir el debate sobre una «equiparación total» de la retribución que reciben el conjunto de los diputados mediante baremos homogéneos. A preguntas de la prensa, Garrido lo concretó en que González también reciba una indemnización como miembro de la Mesa (o que se elimine la de todos) y el Grupo Popular reciba la compensación por ella como integrante también en el máximo órgano de la Cámara.

Cs replicó a través de una nota en la que lamenta que «para el PP, la dignidad del Parlamento dependa exclusivamente del sueldo de la presidenta» y aboga por que sea el Grupo Popular el que asuma su salario.