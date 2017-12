El acuerdo presupuestario del PP y Cs hunde las enmiendas a la totalidad de la oposición Los diputados del PSOE y de Cs votan a favor de las enmiendas a la totalidad del proyecto de ley de presupuestos. :: sonia tercero Ceniceros sostiene que las cuentas del 2018 ampliarán derechos sociales y crearán empleo, y la oposición las tilda de inútiles LUIS JAVIER RUIZ* LJRUIZ@DIARIOLARIOJA.COM LOGROÑO. Jueves, 28 diciembre 2017, 23:30

Los presupuestos de La Rioja para el próximo ejercicio salvaron ayer su primer escollo. Los votos a favor del PP y la abstención de Ciudadanos (Cs) tumbaron las dos enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos parlamentarios del PSOE y de Podemos. Se cumplió así el guión previsto -rubricado y aireado el pasado lunes por PP y Cs- que permitirá que a lo largo del próximo mes de enero el Parlamento regional de luz verde a las cuentas autonómicas. «Esto nos acerca más a la aprobación de los presupuestos. Se trata de la mejor noticia que hoy podemos dar a los riojanos», sostuvo el presidente regional, José Ignacio Ceniceros, en la recta final de un debate en el que no faltaron ni duras críticas hacia la presidenta del Parlamento -«actúa como dueña y señora de esta Cámara, de forma arbitraria», denunció la diputada Natalia Rodríguez (Podemos)- como hacia el proyecto de ley de presupuestos analizado.

Ceniceros destacó la «responsabilidad» de Cs por permitir «despejar» las enmiendas a la totalidad presentadas y avanzar hacia «un presupuesto que va a dar estabilidad a nuestra comunidad». Esa estabilidad, «una prioridad absoluta», dijo, permite generar «el clima de estabilidad política y presupuestaria necesario para seguir creciendo económicamente, para seguir ampliando los derechos sociales y para seguir reduciendo el paro y la precariedad laboral. Hoy no gana el PP ni el Gobierno de La Rioja; hoy ganan la credibilidad, la responsabilidad y el sentido común. Hoy gana La Rioja», completó el presidente regional antes de animar a los grupos a «seguir mejorando» los presupuestos en el trámite de enmiendas parciales.

Fue Alfonso Domínguez, consejero de Administración Pública y Hacienda, el encargado de defender una cuentas que tildó de «realistas para un escenario de crecimiento» y «prudentes para afrontar una ralentización de la economía en el 2018» vinculada al Brexit, a la crisis catalana y a las incertidumbres de Estados Unidos. «Debemos aprovechar el crecimiento siendo responsables con el gasto público», adujo.

En su argumentario, el consejero recordó que La Rioja «no está contenta con el actual sistema de financiación autonómica. Nos opondremos e intentaremos recabar el apoyo de los grupos para llegar a un acuerdo» que beneficie en La Rioja. Así, concluyó que las cuentas del 2018 permitirán «crear empleo, mejorar los servicios públicos, reducir impuestos y agilizar y simplificar la gestión administrativa».

Frente a ese escenario, Natalia Rodríguez (Podemos) señaló que su grupo «no salva ni una coma» de unos presupuestos «sin ambición, insolidarios y poco efectivos». Tras considerar cómico el intento de «incentivar el consumo de las familias con una rebaja del IRPF que al ciudadano medio le ahorrará 40 euros al año» exigió al Ejecutivo regional «un mayor compromiso de los que más tienen. No todos los ciudadanos pueden pagar una clínica privada, los honorarios de un abogado o la nómina de un cuidador». Además Rodríguez recurrió a la hemeroteca para recordar que el gasto en Salud en los presupuestos del año 2010 era 24 millones de euros superior al previsto para el 2017 y que, en el caso de Servicios Sociales, la diferencia es de 10 millones de euros. Así, la diputada de Podemos animó a la oposición a plantear «un presupuesto alternativo vinculado a un gobierno alternativo».

Concha Andreu, portavoz socialista, ironizó sobre el «récord» del Gobierno de José Ignacio Ceniceros de «lograr tres enmiendas a la totalidad» (finalmente Cs retiró la suya) y apuntó que pese a compartir los objetivos del presupuesto presentado por el PP, el proyecto «se ha olvidado de incluir las medidas para alcanzarlos». «Estamos avanzando hacia la desigualdad», dijo antes de pedir al Ejecutivo que elimine todo gasto suntuario y que revierta todas las políticas ciudadanas que se vieron afectadas por la crisis. «Sus presupuestos son siempre repetición de otros anteriores y no se atreve a dar un paso adelante. Aquí no estamos creando futuro y no podemos ser cómplices de una resignación que nos está llevando al fracaso. Necesitamos crecimiento económico y demográfico para La Rioja, elevar el empleo, disminuir el paro y trabajar para evitar el aislamiento. El proyecto que presenta es inútil para afrontar esos puntos débiles», dijo Andreu, que recordó que su formación elaboró «las bases de un presupuesto alternativo que tuvo una buena acogida en Podemos y Cs» si bien no fructificó. «Se quedó en un pdf de 30 páginas y algunos gráficos que nunca hemos visto », resumió el presidente regional.

Desde la bancada de Ciudadanos, Diego Ubis justificó la abstención de su formación: «El objetivo común es el de la estabilidad económica de La Rioja y de sus ciudadanos». Apuntó, en todo caso, que el de ayer es solo un primer paso y que su acuerdo con el PP se cerrará cuando se aprueben las enmiendas parciales que garantizan el cumplimiento por parte del Ejecutivo riojano de las medidas acordadas. Todo después de «63 días» de negociación durante los que los diputados de Cs han «sufrido la discusión, la confrontación y la superioridad, con visos de despotismo», dijo.

Así, sólo Jesús Ángel Garrido (PP) elogió el proyecto debatido ayer. «Estamos orgullosos», dijo antes de destacar que consolidan servicios públicos de calidad, reducen impuestos y apoyan a las familias y al medio rural». Además, apuntó que la realidad económica de La Rioja «es consecuencia de las políticas correctas, adecuadas y continuadas en el tiempo».