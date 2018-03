Acuerdo para plantear soluciones «viables» al impacto del desvío de camiones a la AP-68

El pleno del Parlamento sirvió ayer la periódica ración de debate sobre infraestructuras, en esta ocasión a través de sendas proposiciones no de ley de Podemos y Cs vinculadas a la situación de la AP-68 y el impacto generado en los negocios y municipios de la N-232 por el desvío obligatorio del tráfico pesado. La del partido morado sólo obtuvo el consenso en el punto que reclamaba plantear soluciones «viables y acordes» para minimizar las consecuencias económicas que ha generado la obligatoriedad. Menos suerte corrió el párrafo que instaba al Gobierno central a entablar conversaciones con AVASA para la «inmediata» liberación de la autopista. El PP se opuso aduciendo que no se volverá a licitar cuando la concesión concluya en el 2026, mientras que el PSOE se abstuvo haciendo ver que es imposible tanta inmediatez sin un elevadísimo coste económico. Los votos a favor del conjunto de la oposición invalidaron el 'no' de los populares al resto de puntos: apremiar a Fomento para ejecutar las obras del estudio de funcionalidad de la AP-68 en La Rioja, cumplir la PNL para que una persona gestione las 24 horas cada peaje para evitar incidencias y hacer un seguimiento con Navarra de las medidas tomadas en el tramo del Ebro.

La propuesta de Cs que sugería pedir al Gobierno excepciones al desvío similares a las de la AP-7 en Gerona para que los camiones no deserticen la N-232 tuvo el rechazo del PP y la abstención de Podemos y PSOE. El titular del ramo, Carlos Cuevas, subrayó que está en contacto constante con los afectados y el Ministerio en este sentido tras aplacar la siniestralidad que, a su juicio, creció por la reactivación económica tras salir de la crisis.