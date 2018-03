«Acudimos con medios precarios», denuncian los bomberos de Logroño SOS Rioja apunta que frente a las declaraciones de los testigos presentes en el incendio de Albelda, la ambulancia tardó en llegar 14 minutos L.J.R. LOGROÑO. Martes, 6 marzo 2018, 19:58

«Al incendio de Albelda se acudió con medios precarios, con personal sin el descanso necesario y asumiendo riesgos que no debemos asumir». Ese es el resumen de la trágica e intensa madrugada que vivieron los bomberos de Logroño este domingo. Javier Villena, portavoz de los bomberos de la capital, explica que antes del primer aviso en el parque de Logroño había 8 agentes -«a uno de ellos se le interrumpió su descanso para hacer una guardia de 24 horas», apostilla- y que 6 de ellos se trasladaron hasta El Rasillo después de que desde el SOS Rioja se alertara de un incendio en una edificación.

En ese momento, dice, «se activaron las guardias impuestas a 4 bomberos que acudieron al parque de Logroño. Se trata de compañeros que habían salido de su trabajo a las 8 de esa mañana y que durante la última semana habían trabajando un total de 59 horas».

Pocos minutos después, las alarmas volvían a saltar en su sede de la calle Pradoviejo: SOS Rioja alertaba de que se estaba registrando un incendio en una vivienda de Albelda. «El parque de bomberos se quedó vacío y toda la población de Logroño y alrededores se quedó sin protección. Incluso el CEIS de Nájera tuvo que acudir a un incendio entre Ventosa y Sotés».

El Ayuntamiento impuso guardias a cuatro bomberos que habían salido de trabajar a las 8 horas del domingoLos bomberos denuncian que acudieron con un camión que tendrá 25 años y con equipos obsoletos

Villena sostiene que «a Albelda se acudió con un camión que tendrá 25 años, que por no tener no tiene ni cinturones de seguridad y con una cámara termográfica obsoleta», imprescindible para hacer frente a un incendio de las características del de Albelda. «Cuando el fuego de El Rasillo estaba controlado, bajamos a 140 kilómetros por hora por la Nacional 111 para acudir a Albelda y la Guardia Civil tuvo que llevar a un compañero al parque para que no estuviera vacío», completa Villena al tiempo que felicita a los agentes de la Benemérita por su actuación en los dos incendios.

El Ayuntamiento de Logroño, en una nota, se limitó a informar de la cronología de los hechos apuntando que la alerta de Albelda se registró a las 23.39 horas y que el primer equipo de bomberos (cinco efectivos) llegó a las 23.55 horas, «tiempo óptimo de respuesta en situaciones de estas características».

Sobre los tiempos de llegada de los servicios de emergencia al incendio de Albelda, alguno de los vecinos de la localidad que estuvieron atendiendo a la víctima denunciaron que los equipos médicos se demoraron media hora en llegar. Desde SOS Rioja informaron ayer a este periódico que la llamada se recibió a las 23.41 horas y que a las 23.55 horas una ambulancia ya se encontraba en el lugar de los hechos si bien no se pudo hacer nada para salvar la vida del afectado.