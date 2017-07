Menos aceite, más caro Recepción de oliva en el trujal Los Santos Mártires, de Calahorra, durante la campaña 2016-2017. :: s.s.j. En la última campaña los trujales riojanos molturaron 7.840 toneladas de oliva, lejos de las 12.125 que se recolectaron en la anteriorEl precio aumenta, sobre todo en el mercado nacional SANDA SAINZ CERVERA. Martes, 18 julio 2017, 23:34

La escasez de la cosecha de aceituna de la campaña 2016-2017 ha provocado un aumento del precio del aceite en los mercados nacional e internacional. Es la ley de la oferta y la demanda; afecta especialmente a países productores como España e Italia, y en ello ha influido también el aumento de las exportaciones.

En La Rioja las cifras muestran claramente un descenso de la cantidad de oliva molturada. Mientras el año pasado hubo 12.125 toneladas en los trujales, este se han recogido 7.840, el 35,3% menos. En relación a las fincas incluidas en la Denominación de Origen Protegida Aceite de La Rioja, en la temporada anterior (2015-2016) se cosecharon 4.200 toneladas y en 2016-2017 han sido 3.240.

LOS DATOS 25 euros puede costar actualmente la garrafa de cinco litros (en el 2003 se llegó a la cifra récord de 27,30). 3,2 millones de kilos de oliva recogieron los agricultores acogidos a la DOP Aceite de La Rioja en la última campaña frente a los 4,2 millones de la cosecha anterior.

A pesar del recorte de cantidad, desde la DOP Aceite de La Rioja comentan que la calidad ha sido buenísima y destacan que al tener menos agua salen más los aromas de la aceituna. Los factores que influyen en la merma de la producción son varios, como por ejemplo, la sequía arrastrada en los últimos años o el mal cuajado del fruto.

De cara a la próxima cosecha las previsiones resultan halagüeñas, ya que en mayo hubo lluvias cuando se necesitaba y la oliva ha cuajado bien, señalan. Aunque los próximos cuatro meses serán cruciales para el desarrollo óptimo de este producto.

Respecto a la actual subida de precios, desde la DOP Aceite de La Rioja apuntan que no suele afectarles mucho y en la exportación calculan que se mantendrán los mismos precios, ya altos, aunque ello no significa que en terceros países no se produzca un aumento.

A una escala nacional sí que se ha producido una subida del precio del litro de aceite pero desde la DOP indican que no se llega a las cifras del año 2003, cuando una garrafa de cinco litros costaba 27,30 euros. Ahora puede venderse por 25 euros. El encarecimiento se ha dado en mayor medida en los aceites de oliva normales, que alcanzan un valor casi igual que los de mayor categoría, como el virgen extra.