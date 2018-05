El PR+ abre el proceso de primarias para elegir a su cabeza de lista al Parlamento Antoñanzas elude revelar aún si optará a ser la baza de los regionalistas para regresar al hemiciclo en un procedimiento donde 600 militantes definirán antes del verano a su candidato E. SÁENZ LOGROÑO. Jueves, 24 mayo 2018, 23:55

La Comisión Permanente del PR+ ha acordado dar el pistoletazo de salida a las primarias que concretarán quién encabezará la candidatura de los regionalistas al Parlamento regional en las elecciones autonómicas del próximo año. A partir de ahora, un equipo de Organización redactará el reglamento que regulará el proceso, cerrará la composición del censo, fijará el calendario de cada trámite (fecha presentación de aspirantes, votación...) y constituirá la comisión de garantías encargada de velar por los derechos de la militancia y la transparencia del procedimiento que ratificará el Consejo Ejecutivo el 2 de junio con un horizonte: conocer el cabeza de lista antes del verano.

Así lo explicó ayer el presidente de los regionalistas, Rubén Antoñanzas, que rehuyó confirmar si él mismo concurrirá al proceso, siguiendo así la costumbre histórica del PR+ por la cual el máximo responsable del partido ha sido el candidato al Gobierno regional y que supondría en su caso salir del Ayuntamiento logroñés donde ahora ejerce de concejal. «Entiendo que es mejor no ceñirse a la tradición y sean los afiliados -en torno a 600- quienes hablen», respondió el dirigente regionalista a preguntas de la prensa para explicar que, aunque los estatutos del PR+ no obligan a realizar primarias, se ha optado por ello dado que ahora no cuentan con ningún representante en el hemiciclo. Una posibilidad que Antoñanzas tampoco descartó en el caso del cabeza de lista al Consistorio de la capital. «Se valorará en su momento», aseguró en rueda de prensa.

PRIMARIAS DEL PR+ u¿Cómo? Redacción del reglamento, cierre del censo, fijación del calendario y creación de una comisión de garantías que el Consejo Ejecutivo aprobará el 2 de junio. u¿Quién? Puede presentarse cualquier militante, aunque históricamente el cabeza de lista al Parlamento del PR+ ha coincidido con su presidente. u¿Cuándo? El candidato será elegido antes del verano.

Más allá de los nombres, Antoñanzas puso el énfasis en los plazos con el afán de disponer de un referente ante las urnas a la mayor brevedad. «Las primarias quedarán resueltas a finales de junio para que, como máximo, no se alarguen más allá de la primera semana de julio y la persona elegida se ponga a trabajar de forma inmediata», apuntó anticipando que el candidato tendrá también como tarea elaborar un programa electoral propio. «El PR+ tiene que estar en la calle, con los vecinos, y fruto de esa labor de escucha se elaborarán propuestas», dijo sin ocultar el afán de que este paso insufle «un nuevo impulso» ante los comicios del próximo año al partido que esta legislatura ha quedado fuera de la Cámara relegado por el auge de Podemos o Ciudadanos.

Rubén Antoñanzas Presidente del PR+ «No barajamos otro escenario que no sea volver a tener representación en el Parlamento de La Rioja»

Volver a tener representación en el hemiciclo es, precisamente, el objetivo irrenunciable que se ha marcado el PR+. «No barajamos otro escenario que no sea volver, y además con fuerza, a la vida parlamentaria», reconoció el presidente del partido que aspira a recuperar al menos uno de los escaños que en la última etapa ocuparon Miguel González de Legarra y Rubén Gil Trincado.

Sin conflictos internos

Antoñanzas aprovechó el anuncio del arranque de primarias para hacer valer el protagonismo del PR+ en la escena política regional. «Si miramos alrededor, vemos que otras formaciones están en constante conflicto y más centradas en sus guerras internas de poder que en aportar soluciones a los problemas y necesidades de la comunidad», opinó para destacar el valor de la paz orgánica. «El PR+ es el único partido que no está inmerso en un conflicto interno». Y añadió: «Está a lo que tiene que estar, que no es otra cosa que defender nuestra tierra; es lo que nos ocupa todo nuestro tiempo y lo que está en nuestro ADN».

La confianza es otro de los valores que desde su punto de vista pone a los regionalistas en disposición de retornar al Parlamento. «Estoy muy orgulloso del trabajo que cada día realizan nuestros concejales y alcaldes por sus municipios, afianzándonos como un partido que aporta estabilidad y sabe defender los intereses de los vecinos», remachó.