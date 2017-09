Abierto el plazo para solicitar los Premios Extraordinarios de FP Héctor Ortiz, ganador del curso 2015-2016, recibe el Premio Extraordinario de Grado Superior de manos de las autoridades. / Bankia La inscripción en los galardones, que otorgan Bankia y el Gobierno de La Rioja, finaliza el día 8 y se requiere una calificación final igual o superior a 8,5 MARÍA CASADO LOGROÑO. Domingo, 3 septiembre 2017, 20:04

Una formación más práctica, con mejores índices de empleabilidad y que también tiene premio para quienes destacan en sus calificaciones. Así se presenta la Formación Profesional. Y precisamente para quienes han obtenido buenas notas está abierto el plazo para acceder a los Premios Extraordinarios de FP en grado medio y superior, que otorgan Bankia y el Gobierno de La Rioja. En concreto, desde el pasado día 1 y hasta este próximo viernes, 8 de septiembre, los interesados pueden presentar su solicitud, presencial, en los centros docentes o en la oficina de registro, o electrónica, a través en la web de larioja.org. Para optar se requiere haber logrado en el curso 2016-2017 una calificación final igual o superior a 8,5, si bien en la resolución también se valoran méritos profesionales y otros cursos formativos.

Los galardones cuentan con diversas categorías: el primer premio, el de mejor candidato en grado medio y el de grado superior, está dotado con 612,25 euros; mientras que para los destacados por familias profesionales se conceden 204,08 euros. En total, son 14 premios de grado superior y 15 accésit de grado medio. «Estos premios reflejan la FP por la que está trabajando la entidad: una formación de calidad que le da a nuestros jóvenes acceso no sólo a una profesión, sino a la profesión con la que sueñan cuando eligen sus estudios», reconoce el director corporativo de la Territorial Norte de Bankia, Julio Martín. Cabe recordar que esta iniciativa forma parte del compromiso de Bankia por la mejora de la calidad de la FP y la formación dual y que en el caso riojano se canaliza a través del convenio suscrito con el Ejecutivo de La Rioja.

Plazo Del 1 al 8 de septiembre. Candidatos Alumnos de FP en La Rioja con una calificación final igual o superior a 8,5. Premios 612,25 euros extraordinarios de grado medio y superior y 204,08 por familia profesional.

El director general de Educación del Gobierno riojano, Miguel Ángel Fernández, asegura que dichos galardones «vienen a reconocer lo que hoy en día es una Formación Profesional moderna y acorde a lo que exige el tejido empresarial», y admite que «aunque inicialmente eran menos conocidos estos premios de FP, cada vez se valoran más».

«Fue una motivación extra saber que si conseguía buenas notas podía optar a a este premio» Cristina Serrano | Premio E. de Grado Medio

«Además de las calificaciones tenía experiencia profesional y eso también lo valoran» Héctor Ortiz | Premio E. de Grado Superior

Alegría doble para el ganador

«Una motivación extra», así cataloga Cristina Serrano (37 años) los Premios Extraordinarios de FP. Titulada en Farmacia y Parafarmacia por el CPC Paula Montal, ella resultó la ganadora del Extraordinario de Grado Medio. «Tras los primeros exámenes en el centro me dijeron que si seguía con estas notas podría optar a los premios. Eso me impulsó a esforzarme más aún». Y lo logró: 9,82 de media, el premio extraordinario y «la satisfacción de estudiar y trabajar en lo que me gusta», admite ahora, empleada en una farmacia logroñesa.

El caso de Héctor Ortiz (22 años), Premio Extraordinario de Grado Superior, titulado en Animación de Actividades Físicas y Deportivas por el IES La Laboral, fue menos premeditado. «Al terminar, desde el centro me animaron a presentarme. Además de la nota (9,4) tenía experiencia profesional y también se reconoce», explica, en su segundo año en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, en la Universidad de León, donde su primera matrícula fue gratis por sus excelentes notas en FP.