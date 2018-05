Casi 3.300 alumnos están llamados esta semana a realizar la 'reválida' de tercero La prueba, que no tiene carácter evaluativo, se realizará el 10 y 11 de mayo y sigue levantando escepticismo entre padres y docentes MARÍA CASADO LOGROÑO. Lunes, 7 mayo 2018, 13:49

Su propia denominación popular, 'reválida de tercero', genera controversia: «Reválida no es el término más adecuado para llamar a este tipo evaluación, puesto que es una prueba competencial que no tiene ningún valor académico para el alumno. Es una evaluación individualizada cuya finalidad es detectar áreas de mejora tanto del alumno como del propio centro, así como detectar buenas prácticas y extrapolarlas», explica Antonio Mendaza, subdirector General de Ordenación Educativa, Innovación y Atención a la Diversidad de La Rioja.

Esta semana, los días 10 y 11, se van a desarrollar dichas pruebas en tercero de Primaria. En ellas se testarán las competencias lingüísticas, de compresión oral y expresión escrita, así como las matemáticas, con resolución de problemas y cálculo. Será la tercera vez que dichas evaluaciones (obligatorias) se realizan en los centros riojanos y a ellas están llamados 3.287 alumnos (a los que habría que añadir 90 con adaptación curricular). En ediciones anteriores desde algunos colectivos se llamó a la insumisión, pero este curso hay cierta indiferencia: «No les hacemos caso. Porque además habría que hacer pruebas adaptadas, no estándar como se hacen en La Rioja», apunta Eduardo Rojas, de FAPA Rioja (Federación de APAS de Alumnos de Centros Públicos de La Rioja). Así, con el paso del tiempo parece que la 'reválida' de tercero ha perdido interés, aunque se mantienen ciertas críticas. «Es un esfuerzo estéril e innecesario para el alumno, que en el fondo solo tiene como fin hacer un ranking aunque no se reconozca. Porque la evolución de los alumnos se ve a lo largo del curso, no por un examen. El hecho de evaluar en sí no es malo, pero debe valorarse todo, no solo matemáticas y lengua», admite Rojas.

Riesgo de comparación

Desde CONCAPA Rioja (Confederación de APAs y AMPAs de colegios concertados de La Rioja), su presidente Carlos Torres, apunta que «las pruebas externas cumplen con el objetivo de diagnosticar las fortalezas y debilidades de los alumnos para las distintas competencias evaluadas y, por tanto, son una buena herramienta de mejora para los centros educativos». Aunque Torres también se hace eco de un punto en el que coinciden los colectivos de padres y docentes: «El hecho de que los resultados permitan compararse respecto a la media del resto de centros puede generar que la herramienta se convierta en una medida de la calidad de educación, lo que hace que las pruebas pierdan en parte su esencia y generen controversia».

En una línea similar a la de las asociaciones de padres se expresa Gustavo Navas, del colectivo docente ANPE Rioja. «No es necesaria esta 'reválida' porque ya se evalúa durante el año. No es malo hacer pruebas, pero deberían ser personalizadas, atendiendo al entorno. Además, se corre el peligro de que se conozcan los resultados y sirvan para comparaciones interesadas».

Educación insiste en que el objetivo «es detectar áreas de mejora tanto del alumno como del propio centro»

Una de las incógnitas sobre esta prueba es quién la lleva a cabo. La orden de Educación es clara y Mendaza lo confirma: «La aplicación de esta evaluación en concreto se lleva a cabo por docentes del sistema educativo riojano que designa Inspección previamente y a los que se forma». El único requisito es no ser tutor de 3º de Primaria.

¿De anteriores ediciones se desprende algo significativo? Según datos publicados por Educación en la web del Gobierno riojano, y atendiendo tanto a los resultados en las evaluaciones como al cuestionario que completan las familias sobre el ISEC (índice Socioeconómico y Cultural), una mayor formación de los padres y una ocupación más cualificada coinciden con mejores resultados de los alumnos en la evaluación. Aunque Mendaza alerta: «Se detectan casos de lo contrario: entornos menos favorables con muy buenos resultados y viceversa».